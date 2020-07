Call of Duty: Warzone, l'elicottero può sfuggire ai missili a ricerca, il video

I missili a ricerca di Call of Duty: Warzone raramente lasciano scampo ai giocatori che si trovano in elicottero, ma c'è chi non si è ancora arreso al proprio destino. E finalmente qualcuno è riuscito davvero a scamparla, dopodiché ha immortalato la sua impresa in un video utile per la community.

Si tratta del giocatore Proxy2-0: con somma sorpresa della community di Reddit, è riuscito a sfuggire ai missili a ricerca di Call of Duty: Warzone. Un nemico gli aveva lanciato contro il razzo, ma lui con grande furbizia ha deciso di non correre via, bensì di fronteggiarlo. Dopo averlo schivato una prima volta seguendo al contrario la sua stessa traiettoria, ha utilizzato l'elicottero per una virata verso il ponte vicino, e al suo secondo assalto il missile si è schiantato contro il fiume ghiacciato.

La procedura per schivare i missili con l'elicottero sembra basarsi sia su almeno due brusche virate laterali che sull'ascolto del missile stesso: occorre naturalmente un tempismo incredibile per riuscire ad evitare il primo impatto, oltre ad una piccola dose di fortuna. Di certo scappare è la scelta sbagliata: bisogna invece recarsi, nei momenti iniziali, proprio verso la fonte del missile, andandogli così incontro. Stando agli upvote, almeno 600 utenti hanno tratto giovamento dal filmato: trovate il video poco più avanti.

Tempo fa un altro giocatore aveva provato ad evitare i missili a ricerca di Call of Duty: Warzone, purtroppo senza grandi risultati: dopo alcuni giri attorno ad un palazzo molto alto alla fine è stato colpito.