The Legend of Zelda: Skyward Sword per Nintendo Switch compare su Amazon UK

The Legend of Zelda: Skyward Sword per Nintendo Switch è comparso nel listino di Amazon UK: il gioco, pubblicato originariamente nel 2011, potrebbe tornare con una remaster sulla console ibrida.

Nintendo ha dichiarato tempo fa che The Legend of Zelda: Skyward Sword su Switch non era previsto, ma a quanto pare la casa nipponica ha cambiato idea o ha voluto tenere nascoste le proprie intenzioni, legittimamente.

Peraltro Skyward Sword è fra i 39 marchi rinnovati di recente da Nintendo insieme a Eternal Darkness e Wario Ware: un'ulteriore conferma della possibile fondatezza di questo leak.

Per confermare l'eventuale uscita di The Legend of Zelda: Skyward Sword molto probabilmente verrà annunciato un Nintendo Direct dell'ultimo minuto, e a questo punto potrebbe accadere in qualsiasi momento.

Nella sua recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword per Wii, il nostro Andrea Palmisano aveva scritto:

"The Legend of Zelda: Skyward Sword è uno splendido canto del cigno per il Wii ed è bello vedere che sia proprio Link, lui che aveva accompagnato i primi mesi di vita della console con Twilight Princess, a portarla verso un pensionamento assolutamente glorioso con questa nuova avventura."