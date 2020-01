Nintendo rinnova 39 marchi tra cui Eternal Darkness, Skyward Sword e Wario Ware

Nintendo ha recentemente rinnovato un blocco di 39 marchi registrati legati ad alcuni dei suoi giochi più amati. Tra gli altri ci sono Eternal Darkness, Skyward Sword e Wario Ware. Una mossa all'apparenza abbastanza comune, ma che in realtà potrebbe nascondere una qualche sorpresa.



Solitamente, infatti, questo genere di operazioni viene fatto un paio di giochi alla volta, in base a quando scadono i diritti su quella specifica proprietà intellettuale. Questa volta, però, Nintendo ha voluto fare le cose in grande e rinnovare in blocco ben 39 suoi giochi. Tra questi ci sono titoli minori, come Steel Diver, ma anche capolavori assoluti come Eternal Darkness, Super Mario Sunshine, Ocarina of Time, Wario Ware e tanti altri.



Diamo un'occhiata alla lista completa:



Freaky Forms, Kirby's Adventure, Kirby Air Ride, Kirby 64 The Crystal Shards, Kid Icarus, Jam With The Band, Golden Sun Dark Dawn, Dillon's Rolling Western The Last Ranger, Face Raiders, Eternal Darkness, Majora's Mask, Card Hero, Balloon Kid, Animal Crossing City Folk, Alleyway, WarioWare Smooth Moves, Wave Race, Mario Sports, Mario vs. Donkey Kong Mini-Land Mayhem!, Urban Champion, The Wind Waker, The Adventure of Link, Swapnote, Super Mario World, Super Mario Sunshine, Steel Diver, Spirit Camera, Kirby Mass Attack, Skyward Sword, Shadows of Almia (Pokémon Ranger), Radar Mission, Pushmo, Pullblox, Phantom Hourglass, Ocarina of Time, Nintendo Presents Style Boutique, Nintendogs + Cats, Mario vs. Donkey Kong Minis March Again! e Cruis'n.



Come dicevamo potrebbe essere una semplice operazione di manutenzione, ma potrebbe anche nascondere l'arrivo di questi amatissimi giochi su Nintendo Switch. Magari l'annuncio dell'agognata virtual console N64 e GameCube o di qualche nuova remastered è dietro l'angolo. Sarebbe una bella aggiunta al catalogo Switch, non è vero?