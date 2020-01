PS Plus, Crash Bandicoot N’Sane Trilogy tra i giochi gratuiti di febbraio?

Dovremo aspettare ancora qualche ora prima di scoprire ufficialmente i giochi gratuiti PS Plus di febbraio 2020. Intanto, però, PlayStation Spagna ha diffuso un indizio piuttosto goloso: Crash Bandicoot N'Sane Trilogy potrebbe essere uno dei giochi coinvolti nella promozione.



Attraverso un filmato sulla sua pagina YouTube, PlayStation Spagna potrebbe aver suggerito il nome di uno dei giochi in arrivo grazie all'abbonamento PS Plus. Si tratterebbe della remaster Crash Bandicoot N'Sane Trilogy, arrivata su PS4 ormai da qualche anno.



Un gioco piuttosto apprezzato sia dai fan di vecchia data del peremele, sia dai nuovi giocatori, che hanno potuto riscoprire un classico. Cosa ve ne parrebbe? Nel frattempo leggetevi la nostra recensione di Crash Bandicoot N'Sane Trilogy.



In ogni caso l'annuncio ufficiale dei giochi PS Plus dovrebbe essere fatto nel pomeriggio. Rimaniamo in attesa.