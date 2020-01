Dragon Ball Super, un set LEGO dedicato al Drago Shenron

I LEGO vanno bene a tutte le età e in tutti i contesti, è risaputo: ma cosa accade quando i mattoncini danesi incontrano un franchise di successo, come l'opera di Akira Toriyama? Se avete sempre sognato il set dedicato a Dragon Ball Super (o volendo a Dragon Ball Z), continuate a leggere.

L'artista CaptainJuucie ha realizzato un set LEGO dedicato al Drago Shenron di Dragon Ball Super e Dragon Ball Z: avete capito bene, ha creato da zero il dragone verde delle Sette Sfere del Drago (e due montagne vicine) utilizzando solo i mattoncini in suo possesso. Non mancano neppure le sfere stesse; segno che non ci sono davvero limiti per i LEGO, bastano un ingegno sufficientemente sviluppato e tanti mattoncini differenti.

Prima o poi l'opera di Toriyama potrebbe davvero ricevere dei set ufficiali LEGO, i fan del resto li chiedono da tempo; intanto vi ricordiamo che Dragon Ball Super continua con le pubblicazioni dei nuovi episodi del manga, disponibili gratuitamente e legalmente su Manga Plus.