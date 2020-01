The Division 2, l'Episodio 3 ci porta a Coney Island in un nuovo trailer

Tom Clancy's The Division 2 continua ad evolversi e ad aggiungere nuovi contenuti gratuiti. L'Episodio 3, in arrivo a febbraio, consentirà di abbandonare Washington per dirigersi nuovamente verso New York, a Coney Island per la precisione.



L'Episodio 3 continua a raccontare la storia della campagna originale, nonostante Tom Clancy's The Division 2 sia uscito nel marzo 2019. I giocatori sono sulle tracce dello scienziato che ha creato il virus che ha messo in ginocchio gli USA, ma ovviamente lo studioso è tenuto prigioniero dai Black Tusk.



Il trailer mostra questa fazione e le sue potenti armi, ma soprattutto fa vedere che i Black Tusk non non hanno paura ad usarle contro la Divisione. Nel trailer viene mostrato anche il lanciafiamme, la nuova arma introdotta nel gioco.



L'update dovrebbe arrivare a febbraio 2020 su PS4, PC e Xbox One, anche se al momento non c'è una data ufficiale.