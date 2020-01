Disney+ e Sky: accordo in arrivo per integrare i servizi?

L'arrivo di Disney+ sul mercato europeo rimetterà presto in discussione gli equilibri di potere tra i vari fornitori di servizi on demand. Stando a recentissime indiscrezioni, Sky starebbe per siglare un accordo proprio con Disney, ed è facile intuire i motivi e gli scopi.

Secondo quanto riportato da The Telegraph, Sky presto firmerà un accordo con Disney+, così da includere alcuni tra i suoi contenuti sulla propria piattaforma: uno scenario simile a quello visto, di recente, prima con Netflix e poi con DAZN. Difatti l'apertura di Disney sottrarrà a Sky una quantità notevole di contenuti esclusivi, che in questo modo potrebbero tornare alla base; per ora questo accordo sembra limitato al solo Regno Unito.

Ricordiamo per i ritardatari che Disney+ sarà disponibile in Italia dal prossimo 24 marzo 2019, al prezzo di 6,99 euro mensili. I contenuti potranno essere visti su quattro dispositivi registrati simultaneamente; qualora Sky dovesse acquisire parte dei contenuti di Disney+, questi ultimi verrebbero quasi certamente integrati nel box Sky Q.