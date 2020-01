iliad: nuove antenne a Bergamo, Forlì e Arzachena, problemi a Piacenza

iliad ha avviato un piano industriale quinquennale (2019-2024): l'obiettivo è espandere il più possibile la propria rete indipendente sul territorio nazionale, potenziando così la qualità del proprio segnale a beneficio di tutti i clienti. Maggiori informazioni circa i lavori in corso sono arrivate giusto in queste ore.

iliad ha registrato nuove istanze per istallare antenne presso Bergamo, Forlì e Arzachena: se tutti i dati consegnati in questi giorni saranno corretti e non mancherà nulla, i lavori verranno avviati presto. A Bergamo le antenne saranno situate presso Via Grumello 57/B, su un impianto già esistente; a Forlì i lavori avranno inizio in Via Manoni e ad Arzachena (provincia di Sassari) l'impianto sarà del tutto nuovo, collocato presso La Mendula.

Alcuni problemi sembrano essere arrivati però da Piacenza, con un paio di ordinanze che hanno congelato per il momento i lavori delle nuove antenne: l'ARPAE dell'Emilia Romagna non sembra essere in possesso di tutte le informazioni necessarie e per il momento il suo parere è negativo circa lo svolgersi dei lavori. Chiaramente queste problematiche verranno risolte nelle prossime settimane, ma non senza un ritardo sulla tabella di marcia; entro il 2024 l'operatore iliad, lo ricordiamo, punta ad installare tra le 10.000 e le 12.000 antenne in tutta Italia.