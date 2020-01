Code Vein: data, trailer e immagini del DLC Hellfire Knight

Bandai Namco ha distribuito diversi materiali del DLC di Code Vein 'Hellfire Knight. Per presentare la nuova porzione di gioco è stato pubblicato un trailer e una manciata di immagini. L'espansione arriverà oggi 29 febbraio 2020 su PC, PS4 e Xbox One.



Nella giornata di oggi arriverà Hellfire Knight, il primo DLC di Code Vein. Al'interno di questo contenuto scaricabile troveremo nuove armi e Blood Veils e ovviamente tanti nuovi e potenti nemici sui quali sperimentarle. Non mancheranno nuovi costumi per i nostri partner.



Debutterà anche una nuova area chiamata Depths. Questo DLC è contenuto all'interno della Code Vein Deluxe Edition e del Season Pass dedicato al gioco.



Per prepararsi all'arrivo del DLC Bandai Namco ha pubblicato l'aggiornamento 1.30 di Code Vein. Questo update migliora il bilanciamento della campagna principale e corregge e ottimizza il multiplayer.



Code Vein 'Hellfire Knight' sarà disponibile da oggi 29 gennaio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.