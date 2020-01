Kentucky Route Zero, ultimo atto disponibile, dopo anni di attesa

Dopo anni di attesa, Cardboard Computer ha infine lanciato il quinto e ultimo atto di Kentucky Route Zero, avventura grafica episodica che molti hanno dato più volte per spacciata.



Pensate che il primo episodio di Kentucky Route Zero fu rilasciato nel 2013. Da allora di acqua sotto ai ponti ne è passata davvero tanta e la mancanza di comunicazioni in merito allo stato di sviluppo aveva portato molti a parlarne come di un progetto fallito.



Ora non solo è disponibile l'ultimo atto, ma Kentucky Route Zero è stato lanciato anche su console, nella cosiddetta TV Edition che comprende tutti gli episodi in un pacchetto solo. Quindi ora è possibile giocare a questo titolo affascinante, di cui trovate il trailer di lancio in testa alla notizia, su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.