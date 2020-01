Pokémon GO, Lega Lotte in arrivo, l'annuncio di Niantic

La Lega Lotte di Pokémon GO è in arrivo questa settimana. Sarà rilasciata gradualmente a tutti gli Allenatori in base al loro livello. In questo modo si mira a mantenere l'applicazione stabile.



L'annuncio è stato dato da Niantic Labs sul blog ufficiale del gioco. Lo sviluppatore ha specificato che al lancio sarà disponibile la pre-stagione della Lega Lotte GO. Si tratterà di un periodo che servirà per rifinire questa nuova funzionalità, perfezionandola per la prima stagione.



Che cos'è la pre-stagione viene spiegato ampiamente sul blog ufficiale di Pokémon GO:



La pre-stagione è il periodo di tempo precedente all'inizio di una stagione di partite competitive. Grazie al vostro aiuto, durante questo periodo riusciremo a ottimizzare e bilanciare la funzione della Lega Lotte GO. Inoltre, ne approfitteremo per scoprire come viene utilizzata la Lega Lotte GO per stabilire elementi come la durata ideale delle stagioni, le soglie dei punteggi per i livelli e molto altro. In un precedente post del blog, abbiamo menzionato alcuni dettagli che sono stati già decisi: le sfide Allenatore all'interno della Lega Lotte GO si alterneranno tra tre leghe, potrete aumentare di livello rispetto agli altri Allenatori e otterrete ricompense in base al punteggio.



Per quanto riguarda la pre-stagione, la Lega Lotte GO inizierà con la Lega Mega, quindi passerà alla Lega Ultra e alla Lega Master. Le leghe si alterneranno ogni due settimane. Potete comunque aumentare di livello durante la pre-stagione, ma tale livello verrà parzialmente azzerato all'inizio della prima. Otterrete comunque ricompense per le lotte e le vittorie, quindi è il momento perfetto per allenarsi ed essere anche lautamente ricompensati.



La pre-stagione della Lega Lotte GO inizia ora con la Lega Mega, per poi passare alla Lega Ultra lunedì 10 febbraio 2020 alle 22:00 CET (1:00 p.m. PST). Seguirà quindi la Lega Master lunedì 24 febbraio 2020 alle 22:00 CET (1:00 p.m. PST), per poi ritornare alla Lega Mega lunedì 9 marzo 2020 alle 22:00 CET (1:00 p.m. PST). Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sul termine della pre-stagione e sull'inizio della prima.



Queste sono invece le ricompense che saranno assegnate partecipando alla Lega Lotte GO di Pokémon GO:



Le ricompense saranno stabilite in base ai livelli e alle lotte vinte. Gli Allenatori dovranno percorrere cinque chilometri per guadagnare l'accesso alla Lega Lotte GO e sbloccare cinque partite online, il che può essere fatto fino a tre volte al giorno. Durante la lotta, potete ricevere una grande quantità di polvere di stelle in base al vostro livello e al numero di lotte vinte. Più vittorie conseguirete, più polvere di stelle otterrete! Potrete anche ottenere importanti oggetti correlati alle lotte (come le Caramelle rare e gli MT) e incontrare Pokémon esclusivi!



Pikachu Libre e altri oggetti dell'avatar a lui ispirati saranno le ricompense della Lega Lotte GO! Pikachu Libre, vestito con un costume a tema wrestling, è apparso per la prima volta in Pokémon Rubino Omega, in Pokémon Zaffiro Alpha e in Pokkén Tournament. Farà il suo debutto in Pokémon GO come Pokémon che può essere incontrato esclusivamente partecipando alla Lega Lotte GO. Man mano che aumentate di livello durante la pre-stagione, potete ottenere oggetti dell'avatar ispirati a Pikachu Libre come ricompensa esclusiva. Assicuratevi di vestire i vostri avatar con alcuni di questi oggetti per mostrare la vostra abilità nelle lotte, dato che solo i partecipanti alla Lega Lotte GO possono ottenerli!



I biglietti raid premium diventeranno presto i biglietti sfida premium. Questo biglietto vi sembrerà familiare: si tratta del biglietto raid premium, ma con un nuovo nome e può essere usato per accedere ai raid o al percorso premium nella Lega Lotte GO. Vincere nel percorso premium potrebbe risultare ancora più gratificante per gli Allenatori! Il biglietto sfida premium vi consentirà di ricevere ricompense migliori a ogni vittoria e ridurrà il numero di vittorie necessarie per incontrare determinati Pokémon. L'utilizzo di un biglietto sfida premium non influisce sul vostro livello o punteggio: l'unico modo per migliorarli è vincere.



Utilizzate la funzione Lotta ora per ottenere in anticipo l'accesso alla Lega Lotte GO. Avete appena finito di camminare e vi siete resi conto che vi manca ancora un chilometro prima di poter lottare? La funzione Lotta ora vi dà la possibilità di spendere Pokémonete per accedere in anticipo alla Lega Lotte GO. Il costo diminuisce man mano che vi avvicinate all'obiettivo dei cinque chilometri. Tenete presente che dovrete comunque percorrere almeno due chilometri prima di utilizzare questa opzione. Niente potrà evitarvi di uscire e camminare! Potete percorrere l'intera distanza per accedere alla Lega Lotte GO senza spendere Pokémonete.