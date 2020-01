Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 29/1/2020

Le offerte Amazon di oggi guardano in buona parte al mobile, escludendo il massiccio monitor ultrawide da 200Hz Predator X35, con un laptop da gioco modesto ma dal prezzo abbordabile, un ultraportatile Microsoft Surface a un prezzo interessante e un iPhone XS non al prezzo più basso, ma comunque conveniente considerando spese di spedizione e garanzia Amazon.



Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, è uno di questi e garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (provabile gratis per 70 giorni grazie a Sanremo), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.