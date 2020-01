PS5, i carabinieri hanno trovato panetti di hashish dedicati alla console di Sony

PS5 è già tra di noi. La console di Sony inaspettatamente debutta in Italia. Solo che non lo fa come macchina da gioco, ma come panetto di hashish. I carabinieri di Tor Vergata, nei pressi di Roma, in una retata antidroga hanno trovato dei panetti di hashish chiamati 'London', ma soprattutto 'PS5'.



La storia apparsa nelle cronache romane di questi giorni farebbe sbellicare dalle risate, non avesse risvolti drammatici e illegali. Durante una retata in Via Tenuta di Terranova i carabinieri di Tor Vergata hanno trovato una vera e propria casa della droga gestita da un uomo di 37 anni, dalla sua compagna di 20 e dalla madre di quest'ultima di 47 anni.



All'interno della casa sono state trovate 8 dosi di cocaina, 6 panetti da circa 1Kg marchiati 'London' e 'PS5' di hashish, 10 involucri di cellophane contenenti più di mezzo chilo di marijuana e 2.490 euro in contanti. Per i tre, ovviamente, si sono aperte le porte del carcere.



Ve l'aspettavate così la nuova generazione? Ma soprattutto, quello della foto sarà il design definitivo di PlayStation 5?