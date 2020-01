MediaWorld, "Solo per Oggi" Mega Drive Mini, l'Omen 15-dh0010nl e Labo in sconto

Ogni giorno Mediaworld mette in sconto alcuni articoli. Le sue offerte sono valide per sole 24 ore, da qui il nome "solo per oggi". Scadranno quindi alle 23:59 di oggi 29 gennaio 2020. Tra i prodotti in saldo troviamo il SEGA Mega Drive Mini, un PC Omen by HP, cuffie gaming e Nintendo Labo.



Tra le offerte più interessanti che vogliamo segnalarvi ci sono le cuffie Logitech G432 7.1 a 47,99 al posto di 79,99 euro. Poi il notebook da gioco Omen by HP 15-DH0010NL, equipaggiato con un i7-9750H e una GeForce RTX 2070, a 2179 euro al posto di 2299. Interessante lo sconto di 50 euro sul mouse wireless Logitech G903 Hero, per oggi disponibile a 99 euro. Infine il Variety Kit di Nintendo Labo è in vendita a 29,99 euro al posto di 69,99.



Il SEGA Mega Drive Mini, invece, ha uno sconto di 15 euro sul prezzo di listino. La mini console di SEGA include due controller e oltre 40 giochi preinstallati tra cui Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Golden Axe, Altered Beast e tanti altri. Ecco la nostra recensione di SEGA Mega Drive Mini.



A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte del giorno. Gli sconti, infatti, non si limitano ai videogiochi, ma comprendono anche PC, telefoni, TV e elettrodomestici.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.