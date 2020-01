Warhammer Underworlds: Online, il provato

Non sapevamo cosa aspettarci da Warhammer Underworlds: Online , ma il nostro provato ha messo in luce uno strategico dalle basi solide che mescola la lore e i personaggi creati da Games Workshop con un gioco di carte collezionabili. Con Magic: l'Adunanza, tanto per intenderci. Un connubio solo all'apparenza azzardato: Steel Sky Productions, infatti, si è basata sul gioco da tavolo Warhammer Underworlds, attualmente uno dei più popolari della prolifica azienda inglese. Una reputazione guadagnata grazie alla combinazione tra il deck building e una strategia veloce e spettacolare. Due elementi che, ovviamente, Steel Sky Productions ha cercato di mantenere inalterati in Warhammer Underworlds: Online , pur se con qualche differenza. La prima è che l'adattamento videoludico, da oggi disponibile in Accesso Anticipato su Steam, al momento sembra essere basato prevalentemente sulla release iniziale del gioco da tavolo. Di materiale aggiuntivo al quale attingere, infatti, ce ne è ancora molto. Da quando è uscito Warhammer Underworlds ha visto arrivare tre espansioni principali (Shadespire, Nightvault e Beastgrave) e una dozzina di nuove bande, che hanno ampliato a dismisura le variabili tattiche del sistema di gioco.

Un deck building ma non solo

Partire con poche fazioni ha consentito agli sviluppatori di potersi concentrare sul bilanciamento iniziale e soprattutto darà modo a Steel Sky Productions di ampliare il proprio universo attraverso release cadenzate. Il modello di gioco dovrebbe essere piuttosto chiaro: acquistando Warhammer Underworlds: Online si otterrà tutto il necessario per poter competere online senza costi nascosti. Nel tempo, infatti, lo sviluppatore si impegna a pubblicare nuove carte gratuitamente, in modo da mantenere sempre bilanciato il gameplay.



Progressivamente, però, Steel Sky Productions seguirà il corso editoriale di Warhammer Underworlds e aggiungerà nuove armate e fazioni, questa volta a pagamento. Il loro ingresso, però, non romperà gli equilibri del gioco. Warhammer Underworlds e la sua controparte Online sono nati con il gioco competitivo in mente e sarà nell'interesse di tutti mantenere inalterati gli equilibri tra le diverse fazioni.



Anche per questo motivo Warhammer Underworlds: Online sarà pubblicato prima in accesso anticipato. All'interno della beta saranno disponibili quattro fazioni differenti: i Campioni di Steelheart, i Diavoli di Magore, i Ragazzi di Ironskull e le Guardie dei Sepolcri. Una volta selezionati i guerrieri preferiti si dovrà passare alla creazione del mazzo. In Warhammer Underworlds: Online, infatti, non dovremo semplicemente muovere le nostre pedine su una scacchiera esagonale, sperando che i dadi premino le nostre mosse, ma avremo anche a disposizione un mazzo di carte con il quale provare a forzare il destino.





Le carte sono divise in tre gruppi: gli Obiettivi, i Tranelli e i Potenziamenti. Gli Obiettivi, ça va sans dire, sono le carte che indicano cosa occorre fare per guadagnare punti Gloria. Sono il vettore che definisce la strategia da attuare in una manche: non si tratta solo di abbattere avversari, a meno di essere orchi, ma anche di occupare specifiche parti della mappa o di terminare illesi un combattimento. Portandoli a termine si guadagnerà della Gloria, ovvero la valuta che serve sia per per decretare il vincitore finale, sia per acquistare nuovi potenziamenti.



Anche sotto la voce Potenziamenti non si nascondono grandi sorprese: si tratta di pezzi di armatura, armi o scudi da donare ai nostri guerrieri per migliorare le loro statistiche. La loro efficacia, ovviamente, sarà proporzionale al costo richiesto. Sono elementi che potrebbero aiutare i guerrieri schierati ad abbattere un nemico o a sopravvivere agli assalti avversari.



I Tranelli, invece, sono quelle carte in grado di "imbrogliare" il normale corso di una battaglia. Possono essere giocate in qualunque momento e potrebbero consentire di tirare un dado aggiuntivo, far muovere due volte all'interno dello stesso turno e così via.



Ogni battaglia richiede circa mezz'ora, all'interno della quale due giocatori (o un bot guidato dall'intelligenza artificiale) si alternano muovendo le loro pedine. Una partita è divisa in tre round al termine dei quali viene conteggiata la Gloria ottenuta in quel turno e vengono ridistribuite le carte obiettivo. All'interno di ogni round un giocatore può attivare solo quattro volte un suo personaggio. Questo vuol dire che il ritmo è un serrato alternarsi tra i due contendenti e che ogni mossa va ponderata con grande attenzione.





La strategia, però, potrebbe non essere sufficiente per vincere una battaglia. Gli scontri, infatti, sono decisi da un classico lancio di dadi. Quanti lanciarne e quali utilizzare dipenderà dalle abilità di base dei personaggi, dall'equipaggiamento indossato e dalle carte Tranello utilizzate. Anche le strategie migliori, però, potrebbero naufragare se la dea bendata ci volgerà improvvisamente le spalle. I difensori, infatti, potrebbero schivare nostri colpi o persino contrattaccare, rendendo la nostra strategia un boomerang.



Coloro che non sono avvezzi ai simboli e alle meccaniche di Warhammer Underworlds possono iniziare da un dettagliato tutorial che spiega tutti i concetti principali di gioco. Il vantaggio di Warhammer Underworlds: Online rispetto al gioco da tavolo è che tutti i calcoli o la lettura dei dadi sarà fatta in maniera automatica, così da evitare potenziali errori.



Abbattere i nemici, però, non è tutto. Raggiungere un obiettivo, infatti, è altrettanto importante. Non ci dobbiamo stupire, dunque, se qualche avversario preferirà occupare parti specifiche della mappa piuttosto che ingaggiare un duello a singolar tenzone. Le poche attivazioni rendono particolarmente importante scegliere chi muovere in uno specifico turno e soprattutto cosa fargli fare. Le Guardie dei Sepolcri hanno il vantaggio di essere numerose (sette unità, contro le 3 di Steelheart e le 4 di Magore e Ironskull), ma se non si starà attenti a scegliere chi e quando muovere ci si potrà trovare presto in difficoltà. Costruire un mazzo coerente coi propri obiettivi, quindi, è fondamentale. Le strategie da mettere in campo sono molteplici ed è fondamentale focalizzarsi su una strategia ben precisa per non sprecare preziosissime mosse.





Anche dal punto di vista tecnico Steel Sky Productions ha cercato di essere fedele alla licenza di Games Workshop. Gli scenari sono oscuri e dall'aspetto corrotto, così come le diverse "miniature" sono ricche di dettagli e fedeli al design originale. Alcune animazioni, oltretutto sono piuttosto ben realizzate, mentre altre, come quella della respinta, si spera siano riviste in queste settimane di sviluppo. Abbiamo apprezzato il tentativo di "narrare" lo scontro, introducendo ogni fase o ogni decisione con una frase evocativa legata ai singoli personaggi.



Se dal punto di vista dell'atmosfera, dunque, il risultato sembra già ottimo, da quello della leggibilità si potrebbe fare ancora qualcosa di più. I punti obiettivo all'interno della mappa non sono sempre chiari da vedere, così come non è sempre facile risalire a tutte le informazioni dei nostri eroi.



Come ripetiamo, però, quella che abbiamo avuto tra le mani è una versione preliminare del gioco. L'early access inizierà il 28 gennaio 2020 su Steam. In questo modo Steel Sky Productions avrà la possibilità sia di ottimizzare il codice di gioco, sia di affinare le meccaniche e l'interfaccia in vista del lancio definitivo. Se il primo obiettivo sembra il più semplice, dato che gli sviluppatori possono sempre contare sull'esempio del gioco da tavolo, la seconda richiederà un po' di lavoro, soprattutto per rendere il tutto un po' più sexy.