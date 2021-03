Monster Hunter Stories 2: data di uscita ufficiale e nuovo trailer

Nintendo ha annunciato la data di uscita ufficiale di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins per Nintendo Switch e PC (su Steam): il 9 luglio 2021. Ha anche pubblicato un nuovo trailer, il secondo, per mostrare del gameplay e delle nuove sequenze filmate.

Il nuovo materiale è stato svelato nel corso dell'evento odierno dedicato alle novità relative ai prossimi capitoli della serie.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruins è il seguito di un acclamato spin-off della serie, più incentrato sulla componente narrativa rispetto ai capitoli principali. Capcom ha scelto anche di dotarlo di uno stile grafico più cartoon, probabilmente per attirare un'utenza più generica di quella degli altri Monster Hunter.

Monster Hunter Stories 2 sarà pubblicato in edizione standard e nella Digital Deluxe Edition, che includerà il gioco, dei costumi bonus e altri oggetti extra. Collegando i salvataggi con Monster Hunter Rise si otterrà anche una corazza, mentre prenotando il gioco si avrà un costume extra per Ena, la protagonista.

Infine, sono stati annunciati tre amiibo dedicati, che saranno disponibili insieme al gioco.