Alan Wake 2: annuncio ai The Game Awards 2021, per un insider

Tra i tanti annunci in arrivo durante i The Game Awards 2021 di questa notte ci sarà anche Alan Wake 2, perlomeno secondo l'insider NateTheHate.

Negli anni si è parlato più volte di un sequel delle disavventure dello scrittore, specialmente dopo la pubblicazione dell'espansione AWE di Control (che ha dei chiari collegamenti con Alan Wake), il lancio della versione rimasterizzata per console di ultima generazione e PC di pochi mesi fa e, in generale, i rumor circolati in rete in questi ultimi mesi.

Partendo da questi presupposti effettivamente i tempi potrebbero essere maturi per un annuncio di Alan Wake 2 da parte di Remedy e secondo l'insider è ciò avverrà proprio durante le prossime ore.

Durante il suo ultimo podcast (minuto 42:30 del filmato qui sotto), Jeff Grubb ha affermato che si aspetta un reveal in occasione dei The Game Awards 2021, cosa che tra l'altro aveva già suggerito nei mesi passati. Un'ipotesi su cui concorda anche NateTheHale sulla base delle proprie fonti, aggiungendo che il lancio di Alan Wake Remastered non è stato affatto casuale, dato che è stata un'operazione che ha permesso a Remedy di far conoscere il gioco a nuovi utenti e riconnettersi con i fan di vecchia data, preparando così il terreno in vista del reveal del sequel.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, specialmente ora che siamo così vicini ai The Game Awards 2021, dato che in queste ore la mole di rumor sta crescendo vertiginosamente e molti di essi probabilmente si riveleranno infondati. In ogni caso, per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo, l'appuntamento è fissato alle 02:00 del 10 dicembre.