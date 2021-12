Dune: Spice Wars, un video dietro le quinte sul nuovo gioco strategico di Dune

Un nuovo video dietro le quinte di Dune: Spice Wars mette in luce alcuni aspetti dello sviluppo del nuovo gioco basato sull'universo di Dune, che torna in scena in grande stile anche grazie al recente adattamento cinematografico di Denis Villeneuve.

Il gioco, come abbiamo visto anche nel trailer di presentazione di Dune: Spice Wars ai The Game Awards 2021, è uno strategico in tempo reale ambientato su Arrakis, che ci vede interpretare uno dei rappresentanti delle case in guerra - come Atreides e Arkonnen - per il controllo della Spezia e del pianate sabbioso.

Il video diario contiene diversi interventi da parte degli sviluppatori di Shiro Games che spiegano vari aspetti della lavorazione del gioco, ma tra questi possiamo anche vedere alcuni scorci sul mondo dello strategico in questione, dando così modo di avere un'idea più precisa di come sia costruito, dopo averne viste anche le prime immagini ufficiali nei giorni scorsi.

Come riferito dal marketing director Adrien Briatta, Dune: Spice Wars è basato in gran parte sui libri della serie Dune, tenuti in considerazione come le basi su cui costruire il gioco. Il lead programmer del progetto, Tom Rethaller, ha anche spiegato che, negli studi effettuati per la creazione del gioco, è stata data grande attenzione all'ecosistema desertico studiando proprio quelli realmente esistenti sulla terra, che mostrano delle varietà notevoli riportate nell'ambientazione di Dune: Spice Wars.

Per il resto, attendiamo di conoscere la data di uscita del gioco, visto che per il momento sappiamo solo che uscirà prima in early access nel corso del 2022 su Steam.