CrossfireX: data di uscita e trailer della campagna di Remedy dai TGA 2021

Dopo alcuni mesi di silenzio radar, CrossfireX è tornato a mostrarsi ai The Game Awards 2021. Per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer della campagna realizzata da Remedy e la data di uscita, fissata per il 10 febbraio 2022 per PC e Xbox Series X|S.

Il trailer, che potrete visualizzare nel player qui sopra, ci offre un nuovo assaggio della campagna single player, che sarà composta al lancio da due atti differenti, Operation Catalyst e Operation Spectre, che racconteranno dei conflitti tra Global Risk e Black List, due compagnie militari private.

CrossfireX è uno sparatutto in prima persona realizzato da Smilegate per PC e Xbox Series X|S e il nuovo capitolo della serie nata nel 2008 che negli anni diventata molto popolare in Asia grazie alle sue apprezzate modalità multiplayer a squadre che ricordano in parte sia lo stile classico di Counter-Strike sia quello più moderno di Call of Duty.

Nonostante il focus della serie sia indubbiamente sul comparto multigiocare, CrossfireX avrà una campagna single player realizzata da Remedy, la software house di Alan Wake, Control e Max Payne, cosa che ha attirato l'interesse anche del pubblico occidentale sulla produzione. Come accennato in apertura, CrossfireX sarà disponibile per PC e Xbox Series X|S dal 10 febbraio.