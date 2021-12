Genshin Impact, un trailer per Yun Jin ai Game Awards 2021

Genshin Impact è stato mostrato con un trailer ai Game Awards 2021 per presentare il nuovo personaggio di Yun Jin, che sarà disponibile dal 14 dicembre.

Forte di una posizione dominante su smartphone, Genshin Impact è riuscito a costruirsi nel corso dei mesi un seguito numeroso e appassionato anche su PC e console, ravvivandone l'interesse tramite l'introduzione di contenuti inediti.

In questo caso gli aggiornamenti ruotano attorno al debutto di nuovi personaggi, come scritto in apertura, che a quanto pare vantano abilità davvero spettacolari e potranno dar vita a combattimenti molto belli da vedere.

Armato con un'enorme mazza da guerra, Yun Jin si pone certamente come un guerriero dalla potenza devastante, che infatti in questo filmato sconfigge un mostro senza particolare difficoltà.