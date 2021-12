Horizon Zero Dawn su PC in realtà virtuale grazie a una mod

Horizon Zero Dawn in versione PC ha ricevuto una nuova mod che consente di giocare in realtà virtuale, con la possibilità di utilizzare un'inquadratura in prima persona per favorire ulteriormente l'immedesimazione all'interno del mondo di gioco.

La mod Horizon Zero Dawn VR è costruita dagli stessi autori che hanno portato in scena la R.E.A.L. VR di GTA 5, considerata generalmente una notevole operazione tecnica, dunque ci sono ottime premesse anche per questa nuova elaborazione per il gioco Guerrilla Games e Sony su PC.

Non è però una mod a pagamento: l'autore LukeRoss si trova, al momento, dietro il paywall dei 10 dollari su Patreon, dunque sappiate che non si tratta di un pezzo di software scaricabile e utilizzabile gratis, almeno per adesso, salvo eventuali e possibili release future anche per il pubblico non pagante.

Nel frattempo, potete vedere l'effetto che fa guardando il video qui sopra, nel quale viene visualizzato Horizon Zero Dawn in prima persona con una soluzione che ovviamente non rende precisamente l'effetto che fa nella prova diretta con visore a realtà virtuale, ma consente intanto di avere un'idea al riguardo.

Abbiamo poi visto che Nixxes Software ha lavorato alle patch su PC di recente, cosa che spiega anche le buone performance raggiunte con gli ultimi aggiornamenti come la patch 1.11.