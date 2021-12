Horizon Zero Dawn: Nixxes Software ha lavorato alle patch su PC

Horizon Zero Dawn su PC ha ottenuto di recente delle patch molto interessanti che hanno migliorato sostanzialmente la resa del gioco su piattaforma Windows ed è emerso che queste sono state sviluppate in collaborazione con Nixxes Software, team recentemente acquisito da Sony.

Quando è stato dato l'annuncio ufficiale dell'acquisizione di Nixxes Software da parte di Sony, divenuto dunque a tutti gli effetti un team del PlayStation Studios, si è pensato subito che l'occupazione principale di questo fosse proprio sui porting dei giochi PS4 e PS5 su PC, vista l'intenzione della compagnia di espandere il proprio catalogo su tale piattaforma. Il team olandese ha infatti una grande esperienza nel supporto allo sviluppo ed è stato responsabile di alcuni porting particolarmente riusciti su PC e su altre piattaforme.

Sebbene la questione non sia stata spiegata in miniera precisa da Sony, che dal momento dell'acquisizione ha parlato semplicemente di introdurre Nixxes nell'ambito dei PlayStation Studios per lavorare sui nuovi progetti in sviluppo, appare chiaro che quella supposizione non era sbagliata, visto che gli stessi Guerrilla Games hanno confermato che il nuovo team ha collaborato attivamente agli aggiornamenti di Horizon Zero Dawn.



Il gioco su PC ha recentemente ricevuto l'importante patch 1.11 che ha aggiunto Nvidia DLSS e AMD FidelityFX, migliorando sensibilmente le prestazioni di Horizon Zero Dawn su piattaforma Windows: questa è stata resa possibile grazie a Nixxes, che in breve tempo ha saputo subito dimostrare le proprie capacità in ambito PC.