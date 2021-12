Blind Fate: Edo no Yami - Prologue gratis su Steam, una versione di prova

Blind Fate: Edo no Yami - Prologue è stato pubblicato in questi giorni su Steam, ed è una sorta di introduzione al gioco completo, una versione di prova gratis che consente di avere un'idea piuttosto precisa della struttura e dei contenuti di questo.

Come abbiamo visto anche nel provato di Blind Fate: Edo no Yami, il gioco principale è un particolare action a scorrimento caratterizzato da combattimenti molto impegnativi e da un'ambientazione che mischia elementi tradizionali del Giappone feudale e altri futuristici in stile cyberpunk.

Dopo il trailer del gameplay all'E3 2021, possiamo dunque lanciarci direttamente all'interno di questo strano mondo con il Prologo gratuito, che potete scaricare a questo indirizzo su Steam.

Come riportato dalla pagina ufficiale, Blind Fate: Edo no Yami - Prologue è una presentazione gratuita del mondo del gioco, che propone un assaggio della storia, dei livelli e delle lotte contro il boss, oltre a uno sguardo nel passato di Yami.

È un nuovo periodo Edo oscuro e pieno di macchine, dove lo Shogunato governa il Giappone attraverso la sua mano giusta, ma spietata: tu.

Tu segui gli ordini. Obbedisci. Uccidi. Fino a quando loro non ti uccidono.

Nel prologo ti trovi nella Città dei Fantasmi, una volta una splendente metropoli giapponese, dove l'esito delle battaglie si è rivolto chiaramente contro di te: un avversario molto potente ti ha sconfitto, immergendoti nell'oscurità sotto dei grattacieli fatiscenti, solo per risvegliarti e farti vedere la realtà a te familiare in una "luce diversa"... Ma quanto è vero il mondo attorno a te?

Impara a sopravvivere, fidandoti solamente dei sensori danneggiati e dei consigli del tuo mentore Tengu. Diventa più forte e segui il sentiero della rabbia cieca nel mondo folle e bizzarro della mitologia cibernetica e antica.