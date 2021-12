Cellularline Vivid e Defy, annunciati due nuovi auricolari premium

Cellularline ha annunciato Vivid e Defy, i nuovi auricolari Bluetooth premium dell'azienda italiana, dotati di caratteristiche avanzate come la cancellazione attiva del rumore e un sistema a bassa latenza.

Vivid dispone di controlli touch, sistema TWS e integra l'innovativa tecnologia ANC - active noise cancelling - che si occupa di percepire i rumori esterni e neutralizzarli attraverso la riproduzione di onde sonore contrarie.

Si tratta della soluzione più sofisticata al fine di ottenere un maggiore isolamento acustico e dunque un'esperienza di ascolto migliore anche negli ambienti più caotici e chiassosi. Vivid è disponibile nelle colorazioni bianco o nero e si pone come il regalo perfetto per chi ama ascoltare musica, podcast o audiolibri in luoghi non propriamente silenziosi.

Vivid è inoltre dotato di una custodia che consente di ricaricare gli auricolari fino a sei volte, garantendo un'autonomia totale per a ben ventuno ore. Nella confezione sono inoltre inclusi tre diversi gommini e un cavo USB-C per la ricarica della custodia.

Cellularline Defy e Vivid

Defy è invece un prodotto pensato soprattutto per i videogiocatori, grazie alle tecnologia Low Latency Connection che garantisce appena 50 millisecondi di latenza e dunque una migliore sincronizzazione fra immagini e suono.

La vocazione gaming di Defy si nota anche sul fronte del design, con un LED RGB che impreziosisce il case, correndo lungo i bordi e segnalando nella parte frontale la carica residua disponibile.

A tal proposito, l'autonomia degli auricolari è di cinque ore dopo una singola ricarica, per un totale di trenta ore complessive. Anche in questo caso sono inclusi tre diversi gommini e un cavo USB-C per la ricarica della custodia.