The Last of Us 2 su Amazon in offerta al prezzo più basso di sempre

Il gioco più venduto su PS Store durante il Black Friday 2021, The Last of Us 2 è stato osannato da critica e pubblico per via dello straordinario comparto narrativo, per l'eccellente direzione artistica e per una grafica che su PlayStation 4 ha dell'incredibile.

Non è dunque un caso che The Last of Us 2 abbia ricevuto ben 254 premi come Game of the Year, raggiungendo in tal senso i risultati ottenuti dal primo, storico capitolo del 2013, che ha ispirato anche l'omonima serie televisiva attualmente in produzione.

Ambientato cinque anni dopo gli eventi di The Last of Us, il gioco racconta di come Ellie e Joel abbiano finalmente trovato un po' di tranquillità in quel di Jackson. La cosa però non è destinata a durare, e un evento drammatico sconvolge le loro vite.

Determinata a ottenere vendetta, la ragazza partirà per un viaggio senza sosta che la porterà a confrontarsi con nuovi, temibili avversari sullo sfondo di uno scenario post-apocalittico mai così oscuro, inquietante e spietato.

The Last of Us 2 ha anche ricevuto un upgrade per PS5 che porta la grafica del gioco a 60 fps sulla nuova console Sony. Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di The Last of Us 2.