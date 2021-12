Cyberpunk 2077, ecco perché non ci sono inseguimenti con la polizia nel gioco

Cyberpunk 2077 non include inseguimenti con la polizia, e il quest director Pawel Sasko ha voluto spiegare il perché di questa scelta, sostituita di fatto nel gioco dalla comparsa istantanea degli agenti alla bisogna.

A pochi giorni dalla conclusione della class action contro CD Projekt RED, che pagherà 1,8 milioni di dollari agli azionisti, Sasko ha parlato della questione durante un recente livestream, dicendo in primo luogo che non tutti i titoli open world vantano tale feature.

Il quest director ha voluto scherzare dicendo che ad esempio il prossimo gioco di Sonic ed Elden Ring non includono inseguimenti con la polizia, presenti invece a sua memoria soltanto in GTA e Watch Dogs.

Archiviate le battute, Sasko ha quindi rivelato i motivi concreti per cui gli inseguimenti con la polizia non sono presenti in Cyberpunk 2077, ovverosia un mix di limitazioni tecniche del motore grafico e di mancanza di tempo per far sì che una cosa simile potesse funzionare.

Gli sviluppatori sono dunque stati costretti a rinunciare a implementare gli inseguimenti, che a questo punto difficilmente troveranno posto in uno dei prossimi aggiornamenti, essendo lo studio polacco già parecchio impegnato nel finalizzare le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077, in arrivo nel 2022.