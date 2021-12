Scarf, la recensione di un platform poetico, ma limitato

Cosa significa essere degli eroi? Non è una domanda facile a cui rispondere, nonostante la profonda sedimentazione della sua concettualizzazione nella nostra cultura, frutto oltretutto di molte revisioni nel corso dei secoli. Più precisamente: come si definisce un eroe in una situazione etico morale ambigua? Come lo si distingue da un cattivo? Compiere gesta incredibili servendo però un potere oppressivo, rende comunque eroi? Probabilmente per quel potere sì, che tenderà a celebrare tutto ciò che lo conserva in quanto tale, ma per gli altri?

Gameplay

Alcuni scenari di Scarf sono davvero belli

Di Scarf si iniziò a parlare a fine agosto del 2018. Il gioco di Uprising Studios colpi subito per lo stile visivo e per la trovata della sciarpa intorno al collo del protagonista, un essere antropomorfo azzurro, che a molti ricordò senza troppi misteri Journey, vuoi anche per via dell'ambientazione desertica di alcuni scenari. Da allora di acqua sotto ai ponti ne è passata moltissima, in tanti avevano addirittura dato il gioco per morto, ma alla fine è uscito davvero.

Il gameplay inizia con la nascita del protagonista che fa subito la conoscenza della sciarpa. Quest'ultima non è un oggetto inanimato, ma un essere senziente a forma di drago, parte di un'entità più grande e potente, intrappolata da alcuni servitori ribelli, che si sono creati dei loro mondi usando la sua energia. Il nostro obiettivo è quello di entrare in questi universi paralleli e cercarne i creatori, per succhiare loro l'anima, così da poter aprire il portale dell'entità e ripristinare in un certo senso l'equilibrio originale.

Il tutto si traduce in un'avventura composta da soli tre grossi livelli, in cui dobbiamo saltare tra le piattaforme e risolvere alcuni puzzle per raggiungere il nostro obiettivo. Nel corso delle nostre peregrinazioni, potremo anche trovare alcuni ricordi, che ci faranno accedere a quella che è la vera storia dietro alla nostra missione, in realtà abbastanza chiara sin da subito, considerando l'aggressività della sciarpa. Questi ricordi teoricamente sono nascosti. Diciamo teoricamente perché in realtà sono facilmente individuabili, grazie a delle vere e proprie insegne poste di fronte ai luoghi in cui sono custoditi. Per dire, li abbiamo trovati tutti e nove (tre in ogni mondo), alla prima partita. Per il resto nei livelli ci sono altri collezionabili da trovare: dei disegni, anche questi molto facili da individuare, e dei giocattoli, meno visibili perché molto piccoli.