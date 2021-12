Huawei AppGalley: col Calendario dell'Avvento si possono vincere tantissimi premi

Per festeggiare il Natale, Huawei ha avviato un'interessante iniziativa per tutti i suoi clienti. Si tratta di un Calendario dell'Avvento col quale si possono sbloccare tanti premi direttamente su AppGallery, lo store digitale presente in tutti i loro prodotti.

Partecipare è facile. Da oggi fino al 25 dicembre è sufficiente accedere al calendario dell'avvento direttamente da Huawei AppGallery e completare la sfida del giorno. In questo modo si potranno riscattare delle renne da utilizzare per aprire il proprio pacco regalo. Inoltre, più si condivide l'iniziativa con parenti e amici e più aumentano le possibilità di vincere. Per ogni condivisione è prevista infatti una renna extra.

Gli utenti possono tentare la fortuna partecipando anche all'estrazione natalizia una volta scaricate le app selezionate. Tra queste, ci sono alcune applicazioni di Huawei che consentono di ottenere ulteriori renne extra e, quindi, maggiori opportunità di aggiudicarsi i premi. La campagna non si concluderà il 25 dicembre come avviene solitamente con queste iniziative, ma fino al 6 gennaio si potrà accedere al calendario dell'avvento per recuperare le sfide non concluse nei giorni precedenti.