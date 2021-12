Final Fantasy 7 Remake: upgrade gratis a PS5 per chi ha la versione PS Plus in arrivo

Anche coloro che hanno riscattato Final Fantasy 7 Remake come gioco gratis di PS Plus, dunque senza acquistarlo, potranno effettuare un upgrade gratuito alla versione PS5 a partire da questa settimana, in base a quanto riferito su Twitter dall'account ufficiale del gioco.

Questo passaggio era impossibile in precedenza: Square Enix e Sony avevano messo a disposizione esclusivamente la versione PS4 su PlayStation Plus, bloccando la possibilità di upgrade all'edizione PS5, che in assenza di un sistema simile allo Smart Delivery viene trattata come gioco a parte e dunque il passaggio dall'uno all'altro non è automatico.

Tuttavia, la cosa è destinata a cambiare in breve: a partire da mercoledì 22 dicembre 2021, Square Enix consentirà agli utenti che hanno scaricato la versione PS Plus di Final Fantasy 7 Remake di effettuare l'upgrade gratis alla versione PS5, che contiene vari miglioramenti tecnici per venire incontro alle nuove possibilità offerte dalla console next gen.



Per l'occasione, si legge nel messaggio, il DLC Episode Intermission, contenente il personaggio aggiuntivo di Yuffi Kisaragi e vari altri contenuti, riceverà uno sconto del 25% per alcuni giorni. Il tutto arriva a breve distanza dal lancio del gioco su PC attraverso Epic Games Store, che a quanto pare sembra essere già un successo nonostante il prezzo inedito di 80 euro e nonostante anche il fatto che pare trattarsi del "peggior gioco AAA su PC" in termini di porting da console, secondo Alex Battaglia di Digital Foundry.