Final Fantasy 7 Remake è "il peggior gioco AAA su PC", per Battaglia di Digital Foundry

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è arrivato su PC. Pur restando un gioco di alto livello in termini stilistici, narrativi e di gameplay, il porting non è realizzato alla perfezione. Le critiche non sono mancate e Alex Battaglia di Digital Foundry ha affermato che, a suo parere, "è il peggior gioco AAA su PC tra quelli usciti da molto tempo a questa parte".

La frase è stata scritta da Battaglia su ResetEra. L'uomo ha anche affermato: "Sostengo umilmente che nessuno dovrebbe comprarlo." Un'affermazione molto forte che lascia intendere i problemi di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PC.

Battaglia si è espresso a riguardo anche su Twitter: "Come ho detto - non mi sto occupando di Final Fantasy 7 Remake Intergrade- eppure gli stutter che si verificano quando si carica la grafica renderizzata del gioco sono semplicemente inaccettabili. Chiunque abbia testato e giocato questo gioco su PC prima del rilascio dovrebbe sicuramente rendersi conto che un gioco cinematografico non dovrebbe comportarsi in questo modo."

Anche Linneman di Digital Foundry è intervenuto sull'argomento, affermando: "Alex ha inviato le sue clip da controllare e, sì, il porting PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade è terribile. Ha registrato il gioco usando una RTX3090 + 10900k a soli 1080p ed è un disastro. Una presentazione fluida era centrale per la narrazione della storia e questa versione la compromette."

Chiaramente il porting non è riuscito al meglio. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.