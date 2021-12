Xbox Game Pass: 5 mesi gratis per alcuni abbonati Gold, ecco il messaggio di Microsoft

Tramite Reddit è stato condiviso un messaggio di Microsoft rivolto ad alcuni selezionati giocatori di Xbox Live Gold, uno dei servizi in abbonamento della compagnia di Redmond. Il messaggio afferma che il fortunato avrà accesso a 5 mesi gratis di Xbox Game Pass. Inoltre, usando il codice omaggio, tutti i mesi di Gold rimasti si convertono uno a uno in Game Pass.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, il messaggio arriva da Xbox. La persona che ha pubblicato questa immagine conferma che è tutto legittimo. Secondo quanto indicato, alcuni utenti stanno ricevendo 5 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, mentre altri stanno ricevendo solo la versione console. I selezionati sono gli utenti "All-Star Gold", una classificazione non ufficiale che sott'intende che sarà Microsoft a selezionare coloro che ritiene più meritevoli. Probabilmente la priorità andrà a chi è abbonato a Gold da tempo. Il codice non può essere trasferito a un altro utente.

Il messaggio condiviso su Reddit

Si tratta di una promozione estremamente vantaggiosa, soprattutto per coloro che hanno ancora attivi diversi mesi di abbonamento a Gold. Ricevere cinque mesi di Xbox Game Pass, più quelli convertiti, permette di giocare per lungo tempo a tantissimi giochi a costo zero.

Fate quindi attenzione a possibili comunicazioni di Microsoft: potreste essere anche voi selezionati per questa promozione di Xbox Game Pass. Ecco infine i giochi Xbox Series X|S e PC in arrivo il 16 dicembre su Xbox Game Pass.