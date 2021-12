Dragon Ball FighterZ: DLC introduce Android 21 (Lab Coat), ecco il nuovo personaggio

Bandai Namco e Arc System Works hanno annunciato l'arrivo di un nuovo contenuto scaricabile per Dragon Ball FighterZ. Il DLC introduce un nuovo personaggio, Android 21 (Lab Coat), ovvero una versione dell'androide con indosso il costume da laboratorio. Non è stata però indicata una data di uscita.

Il nuovo personaggio del DLC di Dragon Ball FighterZ è stato annunciato tramite i canali social di Bandai Namco, come potete vedere qui sotto. Il tweet scrive, in traduzione: "Se ti metti in mezzo, ti farò soffrire! Sii testimone dei risultati della mia ricerca! Android 21 (Lab Coat) si unisce alla lotta! Presto in arrivo".

Come potete leggere, sappiamo solo che arriverà "presto". Il tweet riporta anche un breve video, solo 19 secondi, che ci permette di ascoltare il doppiaggio del personaggio e vedere il filmato di presentazione, che sarà utilizzato all'inizio degli scontri. Non ci sono purtroppo scene di gameplay vero e proprio, quindi non possiamo ammirarne il moveset.

Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S. Ecco la nostra recensione del gioco.