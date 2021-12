Yu-Gi-Oh! Master Duel: trailer gameplay per PC, iOS, Android, PlayStation, Switch e Xbox

Konami, durante il Jump Festa che ha avuto luogo in Giappone, ha pubblicato un nuovo trailer gameplaydedicato a Yu-Gi-Oh! Master Duel, il nuovo gioco di carte digitali in arrivo su PC, iOS, Android, PlayStation, Switch e Xbox. Potete vedere il filmato, in lingua giapponese, qui sopra.

Il trailer di Yu-Gi-Oh! Master Duel mostra una serie di elementi che saranno presenti nel gioco. Possiamo vedere alcune delle carte, fasi delle battaglie e molto altro. Durante il Jump festa, inoltre, è stato mandando in onda un lungo video di gameplay, sempre in lingua giapponese, che permette di vedere gli scontri in formato integrale.

Purtroppo la barriera linguistica rende difficile capire i dettagli di quanto avviene, ma i fan di Yu-Gi-Oh! non hanno bisogno di troppe spiegazioni per notare i dettagli degli scontri. I due video ci permettono di capire che tutti gli elementi fondamentali sono al loro posto.

Vi ricordiamo che attualmente Yu-Gi-Oh! Master Duel non ha una data di uscita. Sappiamo però che il gioco sarà pubblicato anche in occidente, che includerà più di 100.000 carte. La risoluzione arriverà fino a 4K, sulle piattaforme che la supportano.