Xbox Game Pass, dicembre 2021: la seconda ondata di giochi del mese per gli abbonati

Siamo quasi a Natale e Xbox Game Pass prosegue con il suo iter standard, a parte per la particolare iniziativa di lanciare questa seconda ondata di giochi di dicembre 2021 praticamente tutta in un singolo giorno: il 16 dicembre sono stati aggiunti ben 10 nuovi giochi al catalogo, a cui si aggiunge Among Us inserito nel cloud il giorno prima. Questo la rende una mandata piuttosto atipica rispetto agli standard del servizio su abbonamento di Microsoft, che potrebbe anche aprire la strada a una terza mandata, visto che è strano pensare che le novità al catalogo si concludano a metà del mese senza ulteriori aggiornamenti. Per il resto, si registra la novità del cambio di nome per il servizio su PC, che si chiama ora PC Game Pass, a dimostrazione anche di un rinnovato slancio verso questa sezione che ora può contare anche su alcune iniziative autonome e un progressivo rafforzamento dell'offerta. Xbox Game Pass, ecco i giochi della seconda ondata di dicembre 2021 Ricordiamo inoltre i giochi Xbox Game Pass della prima ondata di dicembre 2021, a cui va aggiunto anche il particolare Townscaper, una sorta di puzzle basato sulla costruzione di case e villaggi. Da notare che una particolarità di questa seconda mandata di dicembre è la presenza di almeno 3 giochi dedicati dichiaratamente a un pubblico molto giovane, ad indicare una certa volontà di rendere il servizio più portato a fasce di età differenti.

Among Us - Cloud, 15 dicembre Among Us, una delle morti atroci nel gioco È rimasto poco di nuovo da dire su Among Us: il gioco sociale basato sulla deduzione e l'inganno è stato uno dei maggiori fenomeni del 2020 e continua ad esserlo tutt'ora, arrivando a una notorietà che probabilmente era impensabile all'epoca del lancio, avvenuto ben tre anni fa. Abbiamo visto come la spinta degli streamer abbia dato sicuramente il maggiore impulso a questo strano titolo di Innersloth, ritrovatosi improvvisamente sul tetto del mondo, ma c'è anche da valutare come si tratti di un gioco che si adatta particolarmente alla fruizione mobile multiplayer, che può aver trovato precisamente la propria collocazione in questo periodo di distanziamento sociale prolungato. D'altra parte, è anche un titolo particolarmente simpatico e ben supportato dal team di sviluppo, che continua ad arricchirlo con nuove mappe, modalità e opzioni, oltre alle immancabili personalizzazioni che contribuiscono a definirne il particolare mondo pseudo-fantascientifico.

Ben 10: Power Trip - Xbox, PC e Cloud, 16 dicembre Ben 10, un'immagine del gioco con una delle trasformazioni disponibili Il primo dei titoli "da famiglia" di questa nuova mandata di Xbox Game Pass ha per protagonista Ben 10, il ragazzino trasformabile che, in questo caso, si cimenta in un classico action adventure in terza persona con elementi platform 3D. Ben 10: Power Trip è ovviamente di un gioco studiato per un pubblico giovane, fan della serie animata, ma se non altro può essere interessante per il recupero degli stilemi classici del tie-in. Un po' di tempo fa, titoli come questo invadevano regolarmente il mercato videoludico, difficilmente raggiungendo livelli qualitativi dignitosi e portando a una saturazione da "shovelware" certamente poco positiva. Tuttavia, sono poi talmente spariti dalla circolazione che, al giorno d'oggi, non si può negare che ci sia un piacere nostalgico nel rivederne degli esemplari di nuovo in giro. Per questo motivo, anche chi non è proprio un ragazzino fan di Ben 10, potrebbe trovare piacevole lanciarsi in questa bizzarra avventura con il protagonista trasformista alle prese con varie avventure.

Broken Age - Xbox, PC e Cloud, 16 dicembre Broken Age è un'affascinante avventura grafica narrativa da Tim Schafer e Double Fine Nonostante sia rimasto un po' un gioco underground, Broken Age rappresenta un titolo importante sotto diversi aspetti: ha rappresentato il ritorno ufficiale di Tim Schafer alle avventure grafiche classiche dopo la golden age di LucasArts ed è stato anche uno dei primi progetti videoludici di grosso calibro emerso da crowdfunding, all'epoca con una raccolta di denaro da record rispetto a quanto si era visto fino a quel punto. Ma al di là di queste caratteristiche storiche, Broken Age è semplicemente una bella avventura, fortemente improntata sulla narrazione e caratterizzata da uno stile grafico molto particolare e affascinante. A completare il quadro, bisogna menzionare anche un cast di doppiatori veramente stellare, comprendente Elijah Wood, Jack Black e Masasa Moyo, in grado di arricchire in maniera sostanziale la narrazione, vero elemento focale del gioco, raccontando una storia di crescita e maturazione in parallelo tra due personaggi, intenzionati a rompere le tradizioni imposte.

Firewatch - Xbox, PC e Cloud, 16 dicembre Firewatch, una scena del gioco nell'esplorazione dei boschi Uno dei titoli che ha contribuito maggiormente a definire i "walking simulator", per così dire, Firewatch resta ancora anche uno dei migliori esponenti di questo sotto-genere. Opera prima del team Campo Santo, fondato da alcuni veterani dell'industria, il gioco è un'avventura in prima persona prevalentemente narrativa, caratterizzata da un'ambientazione naturale dominante, nelle profondità della Foresta nazionale di Shoshone, in Wyoming. Anche in questo caso, la storia e la narrazione hanno la prevalenza sugli aspetti del gameplay, con l'impostazione in soggettiva e la meravigliosa ambientazione che ci trascinano dentro agli eventi che hanno per protagonista Henry ai suoi primi giorni di lavoro da guardaboschi del parco nel 1989. Quello che sembra il normale iter di questa occupazione, ovvero il controllo del paesaggio e la sua messa in sicurezza, si trasforma progressivamente in qualcosa di inaspettato, con misteri da risolvere ed emozionanti colpi di scena.

The Gunk - Xbox, PC e Cloud, 16 dicembre Uno dei debutti esclusivi su Xbox Game Pass è The Gunk, gioco che ha attirato l'attenzione fin dal suo annuncio anche per il pedigree degli autori: Image & Form sono gli autori della serie SteamWorld ed è naturale che il loro nuovo progetto sia un sorvegliato speciale. Come emerso dalla nostra recensione, il gioco non è privo di difetti, tuttavia è anche un'avventura molto particolare che consigliamo di provare, perché può incontrare i gusti di chi è in cerca di un titolo di dimensioni minori in termini di estensione e dotato di un'atmosfera strana e fortemente caratterizzata. The Gunk racconta la storia di due esploratori spaziali che si ritrovano alle prese con una strana materia senziente diffusa in un pianeta alieno sconosciuto, la quale sembra rappresentare al contempo una risorsa di grande valore ma anche una minaccia terribile. Questa ambiguità si ritrova nello stesso gameplay, con i puzzle basati sulla necessità di eliminare il gunk ma anche utilizzarlo a proprio favore.

Lake - Xbox, PC e Cloud, 16 dicembre Lake, un'immagine del gioco che ci vede impegnati a consegnare posta e immergerci in un paese in riva al lago A non molta distanza dalla sua uscita, Lake arriva su Xbox Game Pass, portando un'altra avventura narrativa di grande interesse all'interno del catalogo del servizio, che ha ora una notevole quantità di titoli di questo tipo a disposizione. Tra questi, Lake resta comunque un gioco molto particolare, per il concept di base, la storia raccontata e il modo in cui questa si svolge sullo schermo: di fatto, ci troviamo a dover svolgere il lavoro di postina presso la sonnacchiosa cittadina lacustre di Providence Oaks negli anni 80, ma questa occupazione temporanea della protagonista Meredith Weiss diventa poi un pretesto per un ritorno alle atmosfere del suo paese natale, in netto contrasto con la vita cittadina a cui è ormai abituata da anni. Da qui parte la sua nuova fase di vita tra il riallaccio di rapporti ormai sopiti, il risveglio di ricordi lontani e decisioni da prendere fra la carriera nella sua nuova realtà urbana o un definitivo ritorno nella cittadine sulle rive del lago.

Mortal Kombat 11 - Xbox, PC e Cloud, 16 dicembre Mortal Kombat 11, un combattimento con Raiden Il gioco che ha bisogno di meno presentazioni in questa mandata è decisamente Mortal Kombat 11, finalmente giunto nel catalogo di Xbox Game Pass in sostituzione del capitolo precedente, già presente da alcuni mesi tra i titoli del servizio. Il nuovo gioco nella lunga e celebre serie di picchiaduro non è che un'evoluzione piuttosto lineare del precedente, con vari perfezionamenti e modifiche applicati al sistema di combattimento e un cast ancora più folto, oltre ai miglioramenti tecnici in termini di grafica, animazioni e performance. Come aggiunta rispetto agli standard della serie, di registra qui una maggiore attenzione alla personalizzazione attraverso il nuovo Custom Character Variation System che consente di modificare l'aspetto dei lottatori in modo da creare personaggi piuttosto unici, pur nel canone standard della serie. Per il resto, rimane un picchiaduro spettacolare e ultraviolento, che non rinuncia però a diversi tecnicismi che lo rendono particolarmente amato dagli appassionati.

PAW Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay - Xbox, PC e Cloud, 16 dicembre PAW Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay ci mette nei panni dei super cuccioli in diverse missioni Da Mortal Kombat a PAW Patrol, questa nuova mandata di giochi Xbox Game Pass vuole probabilmente dimostrare come il servizio abbia giochi a disposizione per qualsiasi gusto e fascia d'età. PAW Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay di Drakhar Studio rientra precisamente nello standard dei classici tie-in come andavano sul mercato videoludico fino a un po' di tempo fa. Si tratta di un action game in terza persona che ci mette alle prese con diverse situazioni e sfide, controllando ovviamente i super cuccioli della serie animata PAW Patrol intenti a proteggere Adventure Bay da vari inconvenienti più o meno grandi. L'impatto di un meteorite misterioso ha infatti fornito poteri speciali ai cuccioli in questione, ma ha anche portato il caos nella tranquilla cittadina, cosa che spinge la squadra speciale a entrare in azione per cercare di risolvere i vari problemi emersi. Nel gioco dobbiamo utilizzare i vari personaggi con le specifiche abilità nei modi migliori in numerose situazioni diverse, all'interno di una sorta di multievento a tema super-cinofilo.

Race With Ryan - Xbox, PC e Cloud, 16 dicembre Race with Ryan, la griglia di partenza del kart racing con Ryan Altro titolo destinato quasi esclusivamente ai più piccoli, Race With Ryan riprende il marchio del Mondo di Ryan per mettere in scena un gioco di corse arcade in stile kart racing, ovvio emulo di Mario Kart e compagnia, che potrebbe avere ottime cose da offrire ai bambini (e non solo). Seguendo lo schema classico del canone in questione, anche in questo caso si tratta di gareggiare per arrivare primi puntando non solo sull'abilità alla guida ma anche sulla capacità di utilizzare al meglio i power-up disseminati sui tracciati oltre ad eventuali scorciatoie e trappole ambientali che possono porre dei seri pericoli ma anche dei vantaggi durante la corsa. Come da tradizione, anche Race with Ryan consente di giocare in singolo o in multiplayer, online oppure offline per un massimo di 4 giocatori a schermo condiviso, cosa che incrementa il fattore "gioco per famiglia".

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth - Xbox, PC e Cloud, 16 dicembre Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, un'immagine del gioco Con un nome che non può evocare bei ricordi ai vecchi appassionati di manga e anime, Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth è una specie di sogno che si avvera per molti di questi, essendo un action RPG in 2D basato sull'universo in questione e con protagonista l'elfa Deedlit. Sviluppato come progetto di passione da Team Ladybug, in base a un soggetto supervisionato dall'autore originale Ryo Mizuno, il gioco mette in scena eventi precedenti a Diadem of the Covenant ed è strutturato come una sorta di metroidvania nel quale Deedlit deve farsi strada fra livelli intricati, combattendo creature varie e boss. Riprendendo gli elementi tipici di questo genere ibrido, la progressione prevede la raccolta e l'uso di vari power-up in grado di espandere le abilità della protagonista e di aprire nuove strade nella mappa, il tutto rappresentato con un'affascinante grafica 2D in pixel che riprende lo stile classico.