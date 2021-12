Xbox Game Pass, dicembre 2021: la prima ondata di giochi per gli abbonati

Prosegue di gran carriera l'autunno di Xbox con una nuova e ricca prima ondata di giochi da scaricare a dicembre 2021 per gli abbonati a Xbox Game Pass, ben 12 titoli che vanno ad arricchire il catalogo con una delle mandate più ricche, almeno in termini quantitativi, viste di recente. A guidare la carica c'è ovviamente Halo Infinite, che verrà lanciato ufficialmente l'8 dicembre 2021, a completare il pacchetto del nuovo capitolo della serie già ottimamente avviato dalla sezione multiplayer, uscita a metà del mese scorso. Del nuovo gioco 343 Industries abbiamo pubblicato proprio in questi giorni la recensione della Campagna, che conferma le ottime impressioni sul gioco, ma non è certo l'unica novità prevista. Tra le altre aggiunte segnaliamo l'arrivo di Final Fantasy XIII-2, che prosegue nel percorso di riscoperta della serie Square Enix, e gli indie-rivelazione di questi anni, Stardew Valley e Among Us. Facciamo dunque la tradizionale carrellata sulle novità in arrivo su Xbox Game Pass a dicembre 2021.

ANVIL - Xbox e PC, 2 dicembre ANVIL, una scena del gioco C'è sempre spazio per un buon vecchio twin stick shooter su Xbox Game Pass, dunque accogliamo con interesse l'arrivo di ANVIL, un gioco sviluppato da Action Square e derivato da una certa esperienza fatta in ambito mobile con Gigantic X, sostanzialmente una sorta di prototipo per questo nuovo titolo. C'è un solido gameplay da action sparatutto ad ambientazione fantascientifica, con i protagonisti alla ricerca di tracce di civiltà aliene attraversi "vault" da scoprire per i vari livelli abbattendo nemici e boss, sebbene qualcosa sia da registrare in termini di progressione. Tuttavia, sembra che gli sviluppatori siano in ascolto e propensi ad aggiustare qualcosa, fatto che potrebbe rendere questo AVIL un punto di congiunzione fra due esperienze molto apprezzate come Risk of Rain e The Ascent: la prospettiva è indubbiamente interessante.

Archvale - Xbox, PC e Cloud, 2 dicembre Archvale, uno screenshot del gioco Il Game Pass ci ha abituato ad almeno una reinterpretazione dell'action RPG con grafica in bitmap ormai da vari anni a questa parte e anche questa mandata non tradisce le aspettative, presentando Archvale come rappresentante del "genere" in questione. A dire il vero non è facile trovargli una collocazione precisa, ma il gioco fonde caratteristiche da RPG dungeon crawler con lo sparatutto classico, diventando una sorta di bullet hell nei momenti più concitati ma mantenendo uno stile generale afferente ai classici titoli vicini alla tipologia in questione, con un occhio di riguardo a Zelda, come spesso accade. Il solito eroe partito dal nulla si ritrova, in questo caso, a dover combattere con creature più o meno terribili (ma sempre molto fumettose) cercando di liberare la terra dalle maledizioni di un malvagio re, in un'avventura che mette la personalizzazione e la progressione in cima alle priorità.

Final Fantasy XIII-2 - Xbox e PC, 2 dicembre Final Fantasy XIII-2, una scena di dialogo Square Enix prosegue la riproposizione della sua serie più famosa con l'arrivo di Final Fantasy XIII-2, offrendo così la possibilità di approfondire la Fabula Nova Crystallis con la seconda parte del tredicesimo capitolo, che sfocia poi in Lightning Returns: Final Fantasy XIII. Si tratta chiaramente di un more of the same per definizione, essendo a tutti gli effetti una continuazione diretta del capitolo precedente, ma oltre alla nuova e fondamentale parte di storia all'interno della narrazione unica che caratterizza il tredicesimo capitolo e le sue digressioni, Final Fantasy XIII-2 introduce anche delle novità interessanti sul fronte del gameplay. In generale, tutta la struttura appare più dinamica e meno ingessata, sia per quanto riguarda il movimento che il sistema di combattimento, preparando la strada alle evoluzioni successive della serie, dalla terza parte di XIII fino al XV, dunque il capitolo in questione ricopre un ruolo interessante un po' nell'economia generale di Final Fantasy.

Lawn Mowing Simulator - Xbox, PC e Cloud, 2 dicembre La dura vita del tagliaerba in azione in Lawn Mowing Simulator La mania dei "Simulator" sta forse sfuggendo di mano, ma finché riesce a proporre dei giochi effettivamente ben fatti, e soprattutto finché riesce a raccogliere ampi consensi nel pubblico, soprattutto su PC, ben vengano anche le sperimentazioni più assurde. Una di queste è sicuramente Lawn Mowing Simulator, ovvero il simulatore di tagliaerba: se il vostro sogno è sempre stato tagliare l'erba di rigogliosi giardini a bordo di uno dei veicoli specializzati più avanzati presenti sulla piazza ma - cosa fondamentale - senza doversi alzare dalla propria sedia in casa, questo è il gioco che fa per voi. C'è una riproduzione maniacale delle macchine utilizzate per svolgere la mansione in questione, oltre a una serie di ambientazioni diverse che pongono vari ostacoli e difficoltà specifiche da affrontare per portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. Manca solo lo stipendio, o qualche annoiata/o padrona/e di casa da conquistare come nel più classico dei romanzi rosa. Per saperne di più, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Lawn Mowing Simulator.

Rubber Bandits - Xbox, PC e Cloud, 2 dicembre Rubber Bandits, multiplayer e caos in un'immagine L'angolo della caciara multiplayer è garantito anche questo mese dall'arrivo di Rubber Bandits, un party game in cui fino a 4 giocatori possono scatenarsi in una sorta di action picchiaduro con le immancabili implicazioni fisiche fallaci che ci fanno tanto ridere. Con personaggi assolutamente folli, rafforzati da skin ancora più fuori di testa e livelli assurdi, ci troviamo a dover competere con gli altri giocatori per raggiungere vari obiettivi, che solitamente comprendono il fatto di dover rubare qualcosa e farla franca, possibilmente distruggendo tutto e mettendo fuori gioco gli avversari. Utilizzando costumi diversi e armi variegate, è possibile cercare di distruggere tutto quello che ci circonda o attuare strategie un po' più raffinate per raggiungere lo scopo, ma il senso di tutto è sempre prevalere sugli altri facendosi al contempo delle grandi risate.

Stardew Valley - Xbox, PC e Cloud, 2 dicembre Stardew Valley, una scena del gioco Uno degli indie di maggior successo di questi anni è indubbiamente Stardew Valley, che era atteso da tempo su Xbox Game Pass ed è arrivato infine all'inizio di questo mese. Il bello del gioco di ConcernedApe è il fatto che sostanzialmente non inventa nulla, ma mette insieme in maniera inedita caratteristiche di gioco apparentemente disparate e appartenenti a generi diversi, creando un mix che funziona a meraviglia ed è in grado di catturare fin dall'inizio e non lasciare andare facilmente il giocatore. Avendo ereditato la vecchia fattoria di famiglia, il protagonista si trasferisce a Stardew Valley per iniziare una nuova vita, ma quello che trova è qualcosa di molto più complesso e sfaccettato di quanto potesse pensare: oltre a coltivare le piante diventa necessario esplorare dungeon, combattere mostri, raccogliere risorse, costruire oggetti e portare a nuova vita l'intero villaggio, al contempo magari anche curando qualche relazione sentimentale. Un gioco che assomiglia a una vera e propria droga, come potete vedere anche nella nostra recensione di Stardew Valley.

Warhammer 40.000: Battlesector - Xbox, PC e Cloud, 2 dicembre Warhammer 40.000: Battlesector, una battaglia strategica in azione Dopo varie digressioni in diversi generi videoludici, torniamo all'impostazione strategica con Warhammer 40.000: Battlesector, dunque un'interpretazione più vicina alle origini classiche della serie. Black Lab Games è riuscita, con questo titolo, a recuperare lo stile del gioco tabletop originale in uno strategico a turni che ha però anche elementi di velocità e furia, mischiando dunque gli aspetti più riflessivi e strategici con quelli violenti dell'universo in questione, in definitiva trovando un ottimo adattamento in forma di videogioco di quella che è l'esperienza vera e propria di Warhammer 40.000. All'interno troviamo una dotazione veramente completa: una lunga campagna in single player da 20 missioni, modalità multiplayer e skirmish, oltre a numerose possibilità di personalizzazione e cura delle proprie unità, ovvero buona parte di quello che si può desiderare da un gioco di Warhammer 40.000, il tutto più incentrato sull'azione sul campo di battaglia che sulla narrazione.

Space Warlord Organ Trading Simulator - Xbox, PC e Cloud, 7 dicembre Space Warlord Organ Trading Simulator, la strana interfaccia dello strano gioco Eccoci anche all'immancabile momento stranezza con Space Warlord Organ Trading Simulator, che arriva a riempire lo spazio ormai tradizionale in ogni infornata di giochi Xbox Game Pass che si rispetti. Il servizio ci ha infatti abituato a proposte veramente bizzarre, che probabilmente in molti non avrebbero nemmeno preso in considerazione al di fuori del catalogo ma che possono rivelarsi vere e proprie perle. In questo caso abbiamo a che fare con una sorta di gestionale sullo stile Tycoon, incentrato però sul commercio di organi in un bizzarro mondo fantascientifico, dove il commercio di parti del corpo aliene e umane è una pratica normalissima e anche particolarmente proficua. Attraverso un'interfaccia particolarmente retrò, ci troviamo a gestire questo complesso commercio interplanetario, cercando di soddisfare anche le più strane richieste in termini anatomici, garantendo un flusso sostenibile per l'economia dell'azienda e cercando di crescere sempre più in ambito galattico.

Serious Sam 4 - Xbox e PC, 7 dicembre Azione e distruzione in Serious Sam 4 Questo lo abbiamo aggiunto al di fuori dell'elenco ufficiale fornito da Microsoft, visto che il gioco Croteam è comparso a sorpresa proprio nelle ore scorse, nel silenzio più totale. Si tratta, peraltro, di una sorpresa di doppio valore, considerando che corrisponde anche al lancio della versione Xbox Series X|S, che dopo essere stata attesa a lungo debutta dunque direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, per la gioia di tutti. Come potete leggere nella nostra recensione di Serious Sam 4 in versione PC, il gioco porta avanti la tradizione dello sparatutto in prima persona classico, arrivando a diversi anni di distanza dal capitolo precedente e dunque con una certa aspettativa da parte dei fan, considerando che si tratta di una serie che ha raggiunto uno status di "cult", sebbene alquanto underground. Tra ambientazioni europee e il solito gunplay vivace e divertente, Serious Sam 4 è sicuramente un gioco da provare, avendo oltretutto ricevuto numerosi aggiornamenti ed evoluzioni dal suo lancio originale su PC.

Halo Infinite - Xbox, PC e Cloud, 8 dicembre Vabbe', poco da dire se non che si tratta di una delle uscite più importanti per Xbox e dell'intero anno 2021 e non solo: Halo Infinite è finalmente in arrivo e debutta direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, secondo la regola d'oro del servizio su abbonamento Microsoft che propone tutti i giochi first party al day one. Il multiplayer lo conosciamo già piuttosto bene e le nostre prime impressioni sono state entusiastiche, mentre la Campagna potrà finalmente essere scoperta da tutti l'8 dicembre, mentre abbiamo intanto la nostra recensione anche su questa componente single player. Il nuovo capitolo di 343 Industries è un insieme complesso di elementi estremamente ampi, ognuno in grado di offrire sia elementi innovativi rispetto alla tradizione che un legame saldo con il solito, solidissimo gameplay di Halo, che si ritrova qui in forma smagliante. C'è davvero poco da dire se non raccomandarvi di effettuare il download e partire alla scoperta di Zeta Halo, oltre a passare notti insonni nei match online, ma quello probabilmente lo state già facendo da quasi un mese.

One Piece Pirate Warriors 4 - Xbox, PC e Cloud, 9 dicembre Battaglie incredibili con One Piece: Pirate Warriors 4 Un gioco tratto da un manga/anime è materiale raro su Xbox Game Pass, dunque accogliamo con gioia l'arrivo di One Piece Pirate Warriors 4, che dimostra ancora una volta il buon rapporto che c'è tra Bandai Namco e Microsoft per quanto riguarda il supporto al servizio su abbonamento in questione. Il gioco prosegue la tradizione dei Pirati Warriors, che mettono in scena degli action in stile musou all'interno dell'ambientazione di One Piece e ovviamente con i vari personaggi tratti dalla serie di Eiichiro Oda, seguendo lo stampo classico dei giochi Omega Force anche in questo caso. La storia riprende elementi narrativi tratti dalle saghe di Alabasta, Enies Lobby, Marineford, Dressrosa, Whole Cake Island e del Paese di Wa, tuttavia introducendo alcune reinterpretazioni originali agli eventi. In ogni caso, il succo è l'azione pura e semplice, come si conviene a questo genere: scegliendo tra ben 43 personaggi, ci troviamo a dover combattere orde immani di nemici sfruttando le particolari capacità e poteri di ogni protagonista.

Aliens: Fireteam Elite - Xbox, PC e Cloud, 14 dicembre Aliens: Fireteam Elite in una scena di gioco Uscito quasi a sorpresa nel corso dell'estate, Aliens: Fireteam Elite si è rivelato essere una buona trasposizione degli elementi tradizionali di Aliens in videogioco, mettendo in scena uno sparatutto in terza persona con elementi multiplayer cooperativi anche di buona fattura, sebbene non privo di difetti. L'arrivo su Xbox Game Pass potrebbe giovare particolarmente alla community, considerando il boost di popolazione attiva che può derivare dall'uscita nel catalogo del servizio, come successo anche in altri casi analoghi. Pur richiamando situazioni e atmosfere del secondo film, la storia presenta nuovi eventi, in seguito a quelli accaduti nella trilogia originale. Protagonisti di questa sono i marine coloniali della UAS Endeavor, che rispondendo a una chiamata d'aiuto si ritrovano a fronteggiare la minaccia degli xenomorfi, il tutto lungo quattro campagne composta ognuna da tre missioni. Come potete leggere nella nostra recensione di Aliens: Fireteam Elite, il gioco è indicato soprattutto agli appassionati della serie, ma può risultare comunque interessante per tutti.