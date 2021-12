Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, prezzo dell'upgrade da PS4

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri sarà disponibile anche come upgrade per chi possiede già uno dei due giochi inclusi nella collection in versione PS4, e il prezzo dell'aggiornamento sarà pari a 10€.

La versione PlayStation Plus di Uncharted 4: Fine di un Ladro non sarà valida per l'upgrade, com'era lecito attendersi, ma il costo appare decisamente interessante considerando che sia il quarto capitolo che la sua espansione stand alone sono disponibili da tempo a prezzi davvero accessibili.

In uscita il 28 gennaio 2022 su PS5 e nel 2022 su PC, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri ci permetterà di rivivere le avventure di Nathan Drake, suo fratello Sam, Chloe Frazer e Nadine Ross nell'ambito di due differenti esperienze rimasterizzate per l'occasione.

"Chi ha acquistato Uncharted 4: Fine di un Ladro, Uncharted: L'Eredità Perduta oppure il Bundle Digitale Uncharted 4: Fine di un Ladro & Uncharted: L'Eredità Perduta può scegliere di effettuare l'upgrade a Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri (versione digitale) con un contributo di 10€", si legge sul PlayStation Blog. "L'upgrade sarà disponibile a partire dal giorno di lancio, il 28 gennaio 2022."

"I possessori di copie fisiche per PS4 devono inserire il disco all'interno nella console PS5 ogni volta che desiderano scaricare o giocare alla versione digitale per PS5. I possessori di copie fisiche per PS4 che hanno acquistato la PS5 Digital Edition senza lettore di dischi non saranno in grado di ottenere la versione per PS5 a prezzo ridotto."

"Gli abbonati a PlayStation Plus che hanno ottenuto Uncharted 4: Fine di un ladro tramite il loro abbonamento al servizio PlayStation Plus non sono idonei ad effettuare l'upgrade alla versione digitale per PS5 al costo di 10€."

"Nota che la modalità multigiocatore inclusa in Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta non è inclusa in questa nuova versione."