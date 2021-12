Serious Sam 4 su Xbox Game Pass a sorpresa da oggi per Xbox Series X|S e PC

Serious Sam 4 è disponibile da oggi su Xbox Game Pass in versione PC e Xbox Series X|S, aggiunto completamente a sorpresa visto che non risultava nemmeno nell'elenco ufficiale dei nuovi titoli previsti per l'inizio di dicembre da parte di Microsoft e arriva praticamente oggi per la prima volta sulle console next gen in questione.

Abbiamo visto quali sono i giochi della prima ondata di dicembre 2021 per Xbox Game Pass, ma a questi bisogna dunque aggiungere anche Serious Sam 4, visto che il titolo Croteam non risultava nell'elenco ufficiale, come accade spesso.

Siamo ormai abituati alle aggiunte a sorpresa all'interno del catalogo dei giochi scaricabili liberamente per gli abbonati a Xbox Game Pass nel corso dei vari mesi, anche se in questo caso si tratta di un titolo di un certo peso.



Serious Sam 4, come potete leggere nella nostra recensione della versione PC, è il più recente capitolo nella serie di sparatutto in soggettiva da parte di Croteam, che ha per protagonista l'omonimo personaggio in questione, ovvero una sorta di discendente moderno di Duke Nukem o in generale dell'eroe da shooter anni 90, anche se il tutto è visto in maniera piuttosto ironica all'interno di questa serie.

Il gioco risulta peraltro ottimizzato per Xbox Series X|S nella versione su console ed è dunque una doppia sorpresa in quanto è disponibile proprio da oggi sulle piattaforme next gen di Microsoft, debuttando direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, a quanto pare.