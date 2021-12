Fortnite Capitolo 3: Miles Morales, Green Goblin e X-Men in arrivo?

Alcuni indizi presenti in Fortnite Capitolo 3 lasciati da Epic Games e alcuni file nascosti all'interno del gioco sembrerebbero suggerire l'arrivo di nuovi personaggi dell'universo di Spider-Man e Marvel. Tra questi Miles Morales, Green-Goblin e gli X-Men.

La Stagione 1 del Capitolo 3 di Fortnite è iniziata durante lo scorso weekend, accompagnata come al solito da un nuovo Pass Battaglia ricco di skin e oggetti per la personalizzazione da conquistare. Tra questi c'è anche il costume del nostro amichevole Spider-Man di quartiere, ma a quanto pare potrebbero arrivare anche altri personaggi dello Spider-Verse.

Il primo indizio arriva direttamente dal blog di Epic Games, che afferma: "a proposito di Spider-Man, fai attenzione ai nuovi Spidey (e a qualche amico e nemico) in arrivo nel negozio oggetti per tutta la Stagione!". Una frase che lascia spazio a molte interpretazioni e possibilità.

Per "nuovi Spidey" Epic potrebbe riferirsi a versioni alternative della skin di Spider-Man, come la versione "Venom", ma anche a un possibile debutto di Miles Morales. Per quanto riguarda, invece, "amici e nemici" sono presenti nella mappa di Fortnite alcuni indizi, nello specifico i poster qui sotto condivisi dai leaker iFireMonkey e Shiina, che suggeriscono l'arrivo della nemesi Green Goblin e di alcuni X-Men. Wolverine è già arrivato in passato nel battle royale, quindi non è improbabile che venga raggiunto da altri colleghi.

Inoltre, un dataminer ha scoperto nei dati di gioco un file che sembrerebbe suggerire anche l'arrivo di Mary Jane, sotto forma di NPC.

In passato Epic Games ha accolto numerosi personaggi dell'universo Marvel, quindi non ci stupiremmo se anche nel Capitolo 3 ci fosse un'altra ondata di supereroi dello Spider-Verse e dei ranghi degli X-Men. Per scoprire la verità in ogni caso non ci resta che attendere.