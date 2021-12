PlayStation Now, dicembre 2021: i nuovi giochi PS4 e PS5 per gli abbonati, da oggi

Sony ha annunciato i nuovi giochi PS4 e PS5 che vengono aggiunti al catalogo del suo servizio in abbonamento PlayStation Now a dicembre 2021. A partire da oggi, 7 dicembre 2021, gli abbonati al servizio Sony potranno scaricare e giocare a GTA III: The Definitive Edition, John Wick Hex, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e Spitlings.

Di GTA III: The Definitive Edition sapevamo già che fosse destinato ad arrivare nel catalogo, mentre su Xbox Game Pass è arrivato invece GTA: San Andreas. Si tratta della versione rimasterizzata dell'originale GTA 3, il capitolo che ha dato origine al mito della serie Rockstar Games nella sua forma moderna da action 3D in stile sandbox.

PlayStation Now, dicembre 2021: i nuovi giochi in arrivo

È stato valutato e analizzato nella recensione di GTA Trilogy: The Definitive Edition, che come sappiamo non è proprio un'operazione impeccabile, tuttavia un ritorno nelle particolari atmosfere del vecchio GTA 3 è sempre piacevole.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster è un'altra operazione di rimasterizzazione di un titolo classico per PS2, in questo caso uno dei JRPG più famosi della generazione, in questo caso con seguito diretto annesso. Final Fantasy X è praticamente un mito dell'epoca PS2: uno dei capitoli più tecnicamente imponenti, se rapportato all'epoca, con Square Enix che per l'occasione costruì un mondo particolareggiato e ricco come Spira. Questa è dunque un'ottima occasione per tornare al fianco di Tidus e Yuna nella prima e seconda parte della loro avventura, oppure per scoprire i giochi per la prima volta nel caso non l'abbiate fatto mai in precedenza.

John Wick Hex è un tie-in dedicato all'omonimo film con Keanu Reeves, che però reinterpreta il materiale di partenza in maniera molto particolare. Invece di proporre un action dai ritmi forsennati come la pellicola originale, il gioco di Mike Bithell è un vero e proprio strategico a turni alquanto profondo e ragionato, che richiede di utilizzare la materia grigia più che i riflessi fulminei. Più informazioni nella nostra recensione di John Wick Hex.

Infine, Spitlings è un gioco arcade multiplayer per un massimo di 4 giocatori che ci mette al controllo delle omonime creature, intente a mordere e sputare per cercare di eliminare tutte le bolle che rimbalzano sullo schermo all'interno dei vari livelli. Ricordando un po' Bubble Bobble, come impostazione ed elementi di composizione dei livelli, il gioco è un arcade dallo stile piuttosto classico, ideale per giocare in multiplayer.

Ricapitolando, ecco i giochi in arrivo nel catalogo di PlayStation Now a dicembre 2021: