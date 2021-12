GameStop: le offerte del Calendario dell’Avvento del 7 dicembre 2021, c'è anche Deathloop

Sul sito di GameStop potrete trovare i nuovi sconti del Calendario dell'Avvento. Oggi, martedì 7 dicembre 2021, troveremo vari giochi in promozione, tra cui Deathloop e Marvel's Guardians of the Galaxy.

Vi ricordiamo che potrete trovare tutte le offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Di seguito i giochi in offerta con il Calendario dell'Avvento di GameStop oggi martedì 7 dicembre:

Deathloop per PS5 - 39,98 euro

Deathloop per PC - 29,98 euro

Marvel's Guardians of the Galaxy per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One e PC - 49,98 euro

Marvel's Guardians of the Galaxy per PC - 39,98 euro

Resident Evil Village per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One - 39,98 euro

Resident Evil Village - Lenticular Edition per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One - 39,98 euro

Sonic Colours: Ultimate per PS4, Switch e Xbox One - 29,98 euro

Oltre agli sconti sui videogiochi, tra le offerte del Calendario dell'Avvento del GameStop di oggi troviamo anche l'Headset HyperX - Cloud Stinger (Black) con certificazione ufficiale PS4 al prezzo di 34,98 euro.

Uno screenshot di Deathloop, uno dei giochi in offerta con il Calendario dell'Avvento del GameStop di oggi

Parliamo di promozioni senza dubbio invitanti e che riguardano alcuni dei giochi più apprezzati di questo 2021. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo, dato che le offerte del Calendario dell'Avvento cambiano ogni giorno.

Che ne pensate delle offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi, martedì 7 dicembre 2021? C'è un prodotto in particolare che vi stuzzica? Fatecelo sapere nei commenti.