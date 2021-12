Xbox Game Pass, dicembre 2021: 12 nuovi giochi scaricabili in arrivo

Xbox Game Pass prosegue la sua corsa a dicembre 2021, con un nuovo aggiornamento di catalogo per la prima parte del mese appena iniziato che include alcuni giochi scaricabili già noti e diverse altre sorprese per gli abbonati al servizio Microsoft.

A guidare la carica è ovviamente Halo Infinite, in arrivo l'8 dicembre, ma non è l'unico titolo di grosso calibro in una mandata che vede ben 12 giochi aggiunti al catalogo, tra i quali troviamo anche Final Fantasy XIII-2, Stardew Valley, Among Us e One Piece: Pirate Warriors 4.

Xbox Game Pass, la prima ondata di giochi di dicembre 2021

Tra i giochi di cui era stata già data notizia risulta anche Aliens: Fireteam Elite come annunciato in precedenza, mentre ricordiamo che al computo andreabbero aggiunti anche Generation Zero e Mind Scanners, inseriti nel catalogo nei giorni scorsi, che non sono stati menzionati dagli aggiornamenti ufficiali di Xbox Wire. Vediamo dunque il calendario delle prossime uscite su Xbox Game Pass: