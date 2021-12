PS Plus: Mortal Shell è disponibile in versione PS4, non l'Enhanced Edition per PS5

I giochi PlayStation Plus di dicembre 2021 cominciano ad essere disponibili da oggi e viene chiarito anche un altro dubbio che era emerso nei giorni scorsi, con la conferma che Mortal Shell è disponibile in versione PS4, dunque non l'Enhanced Edition per PS5.

Come sappiamo, in assenza di un sistema simile allo Smart Delivery, le versioni PS4 e PS5 di uno stesso gioco vengono gestite in maniera differente sulle console Sony e Mortal Shell, in particolare, è stato proposto prima in versione standard su PS4 e successivamente con una Enhanced Edition per PS5, ovvero una versione migliorata con upgrade next gen sulla nuova console Sony, distribuita gratuitamente per i possessori dell'originale.

Sfortunatamente, la versione disponibile gratis per gli abbonati a PlayStation Plus con i giochi di dicembre 2021 non comprende quest'ultima edizione, essendo soltanto quella originale per PS4: "Per chiarire, la versione di Mortal Shell distribuita con PlayStation Plus sarà solo quella originale per PS4 (non l'Enhanced), che può essere comunque utilizzata su PS5 attraverso la retrocompatibilità", ha scritto l'account Twitter ufficiale del gioco, in risposta alla domanda su quale versione fosse disponibile per gli abbonati.



Mortal Shell rimane comunque giocabile su PS5 attraverso la retrocompatibilità, ma non si tratta dunque della versione migliorata per le piattaforme next gen: il gioco nella Enhanced Edition ha ottenuto varie migliorie alla grafica con texture a risoluzione più alta e maggiormente dettagliate, supporto a 4K e 60 fps, oltre all'aggiunta del supporto per il DualSense. Altra notizia non proprio positiva dopo le polemiche sul fatto che Godfall su PlayStation Plus non è il gioco completo.