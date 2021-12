Shang-Chi 2: sequel confermato, Destin Daniel Cretton lavorerà anche a una serie Disney+

Un sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è in lavorazione e sarà diretto anche stavolta da Destin Daniel Cretton, che si occuperà anche di una nuova serie per Disney+ basata sul Marvel Cinematic Universe.

La notizia arriva da un report di Deadline, che conferma che Cretton ha chiuso un accordo pluriennale con Marvel e Onyx Collective di Hulu per la realizzazione di nuovi contenuti. Tra questi, per l'appunto, c'è anche Shang-Chi 2 in cui ricoprirà nuovamente i ruoli di sceneggiatore e regista.

Come parte dell'accordo, Destin Daniel Cretton produrrà anche una serie TV basata sul Marvel Cinematic Universe e che verrà trasmessa su Disney+. Tutto questo tramite il suo nuovo studio di produzione chiamato Family Owned.

Immagine promozionale di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

"Destin è un collaboratore fantastico che a portato prospettive e abilità uniche in Shang-Chi e La Leggenda dei Deici Anelli", afferma Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. "Ci siamo divertiti tantissimo a lavorare insieme al film e lui ha così tante idee intriganti da portare in vita su Disney+, quindi siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione e non vediamo l'ora di iniziare".

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli ha incassato oltre 431 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando uno dei film più remunerativi di tutto il 2021.

L'attore che interpreta il protagonista del film e del sequel, Simu Liu, sarà uno degli ospiti e presentatori dei The Game Awards 2021 di questa settimana. Per quanto poco probabile, non è escluso che per l'occasione Liu non sveli qualche piccolo dettaglio su quello che possiamo aspettarci da Shang-Chi 2.