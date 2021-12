The Game Awards 2021: Simu Liu, l'attore di Shang-Chi, sarà uno degli ospiti

Man mano che ci avviciniamo ai The Game Awards 2021 stanno emergendo novità su quello che possiamo aspettarci durante l'evento. Il profilo Twitter ufficiale dell'evento ideato e condotto da Geoff Keighley, ha svelato che Simu Liu, l'attore di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, sarà uno dei presentatori dello show.

Simu Liu dunque sarà uno degli ospiti dei The Game Awards di quest'anno, insieme al celebre cantautore Sting, che eseguirà dal vivo brano What Could Have Been tratto dalla colonna sonora di Arcane, la serie Netflix. L'attore di Shang-Chi, invece, stando quanto riportato dal tweet qui sotto, presenterà una delle categorie delle premiazioni, anche se al momento non è chiara quale.

Oltre a Simu Liu e Sting, probabilmente nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori star che prenderanno parte all'evento. In ogni caso, basandoci sulle promesse di Geoff Keighley, non aspettatevi una pletora di celebrità del red carpet come lo scorso anno, visto che quest'anno il focus dello show sarà maggiormente sui videogiochi.

Vi ricordiamo che i The Game Awards 2021 si svolgeranno alle 02:00 della notte che va tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre.

Durante l'evento ci saranno numerosi annunci, anteprime mondiale e un assaggio di "vera next-gen", stando alle promesse di Keighley. Considerando le passate edizioni, probabilmente lo show avrà una durata di circa tre ore, quindi preparatevi a fare le ore piccole. In compenso potrete seguire l'evento in compagnia della redazione di Multiplayer.it. Qui trovate tutte le nomination.