Rainbow Six Siege: le finali dell'European League iniziano la prossima settimana

Le finali della European League di Rainbow Six Siege si svolgeranno la prossima settimana, a partire dall'11 dicembre. Vedremo dunque le migliori quattro squadre della competizione affrontarsi per vincere il titolo e i premi in palio, mentre le avversarie che non sono arrivate alla fase finale si sfideranno per ottenere un posto nella prossima edizione.

Le Finali Europee di Rainbow Six Siege si svolgeranno in due momenti separati. Sabato 11 dicembre si svolgeranno le semifinali, mentre il giorno successivo, il 12 dicembre, ci sarà la finale. Successivamente, il 18 dicembre si svolgeranno le gare di promozione/retrocessione dell'European League, mentre il 19 dicembre ci sarà la finale per il 3° posto.

Rainbow Six Siege

Durante questo evento, le seguenti 4 squadre vincitrici di questa stagione dell'European League gareggeranno per vincere un premio di 100.000 € e il titolo di miglior squadra:

Team BDS

Team Empire

Natus Vincere

G2 Esports

Le Finali Europee ospiteranno anche le finali della European Challenger League tra MNM Gaming e HellRaisers. Il vincitore sarà promosso alla prossima stagione dell'European League, mentre il perdente gareggerà con Team Secret, il quale ha raggiunto la nona posizione nell'European League di questa stagione, in una gara che deciderà quale squadra gareggerà nella stagione 2022 dell'European League.

Condotta da Ghassan "Milosh" Finge assieme a un gruppo di caster di talento come Tim "AceOfPyrite" Leaver e Derry "Dezachu" Holt, la gara, ricapitolando, si terrà nei seguenti giorni:

11 dicembre: Semifinali European League

12 dicembre: Finali European Challenger League

18 dicembre: Gara di promozione/retrocessione European League

19 dicembre: Finale per il 3° posto European League & Grand Final European League

Tutti i dettagli sulle Finali Europee, inclusi quelli sul format competitivo, programma, Twitch Drops, dove vederle e molto altro, sono disponibili nella guida all'evento sul sito ufficiale di Rainbow Six Siege.