Uncharted 4 e L'Eredità Perduta rimossi dal PlayStation Store

Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta sono stati rimossi dal PlayStation Store in concomitanza con l'apertura dei preorder della raccolta per PS5 che li includerà entrambi.

Poco fa Sony ha annunciato il prezzo dell'upgrade da PS4 per Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, pari a 10€ sia che si possieda il quarto capitolo della serie sia che si possieda l'espansione stand alone con Chloe e Nadine.

Ebbene, evidentemente la casa giapponese ha voluto evitare che gli utenti si fiondassero ad acquistare uno dei due titoli in versione PS4 per risparmiare sulla Raccolta, che sarà disponibile per la cifra di 49,99€, quantomeno nel formato digitale.

L'offerta relativa all'upgrade, in effetti davvero conveniente per chi si sia procurato uno dei titoli in questione approfittando dei frequenti sconti su PlayStation Store, sarà dunque riservata a chi già possedeva Uncharted 4 oppure L'Eredità Perduta.

Non è insomma un caso che sulla piattaforma digitale Sony al momento l'unico modo per comprare i due prodotti sia quello di ripiegare sul bundle che li include entrambi e costa 39,99€.