PS5 è il regalo più desiderato di questo Natale negli Stati Uniti, per uno studio

ATTExperts.com ha condotto uno studio per scoprire quali sono i regali più desiderati dagli statunitensi per Natale 2021, scoprendo che una nutrita maggioranza relativa di persone vorrebbe trovare sotto l'albero una PS5. In generale, hanno prevalso le preferenze per i regali tecnologici, come possiamo vedere dall'infografica riportata qui di seguito, che mostra i risultati stato per stato.

Infografica delle preferenze per i regali di Natale 2021 degli statunitensi realizzata da ATTExperts.com

In seconda posizione, tra e console, troviamo Nintendo Switch, mentre non compaiono in nessuno stato Xbox Series X o S. Lo studio è stato condotto esaminando le parole chiave più cercate su Amazon.com, il traffico del sito e il volume delle ricerche. Le parole chiave sono state poi classificate sulle stime del traffico organico mensile del sito. Le dieci parole chiave più ricercate sono quindi state inserite in Google Shopping per suddividerne la popolarità nei vari stati in un periodo di 90 giorni.

L'oggetto più cercato è stato PS5, mentre al secondo posto si trovano i televisori. In realtà Nintendo Switch è la parola chiave che ha mosso più traffico, con più di 1,26 milioni di ricerche, ma solo in sei stati è stata la più ricercata su Google Shopping.

C'è da dire che questo sistema di rilevazione si presta a qualche critica. Ad esempio non tiene in considerazione una differenza sostanziale tra Nintendo Switch e PS5, ossia che la prima può essere trovata facilmente, mentre la seconda proprio no e, quindi, richiede più ricerche da parte degli utenti, anche in giorni successivi. Comunque sia si tratta di uno studio interessante, che quantomeno ci fa capire il grandissimo interesse del pubblico per l'introvabile console di Sony.