Twitch: streamer ha ripetuto la parola "Mario" in live per tutto il fine settimana

Lo streamer Twitch Nicro ha ripetuto in live la parola Mario per tutto il fine settimana. L'obiettivo era quello di invocare il nome del nostro Presidente del Consiglio, pardon, della mascotte di Nintendo per più di mezzo milione di volte. Per quale motivo? È uno streamer Twitch, c'è davvero bisogno di un motivo per fare certe cose?

Nicro aveva lasciato la scena dello streaming nove mesi fa per prendersi una pausa. All'epoca aveva parlato di questioni personali, che evidentemente hanno richiesto un bel po' di tempo per essere risolte. Famoso per i suoi speedrun di Wii Sports e Super Mario Odyssey (è stato il primo ad averlo finito in meno di un'ora), è infine tornato nel mondo di Twitch il 1° dicembre 2021 con l'ambizioso obiettivo di pronunciare centinaia di migliaia di volte la parola Mario, vestito oltretutto come l'idraulico italiano. Naturalmente i suoi seguaci sono rimasti interdetti, quanto divertiti dall'intera situazione.

Considerate che lo streaming di Nicro è stato continuo, nel senso che il ragazzo ha lasciato la webcam accesa anche durante le ore di sonno. Ad aggiungere stranezza alla stranezza, ha concorso il fatto che il nostro eroe si è messo delle cuffie collegate a una TV che mandavano brani random delle colonne sonore dei giochi di Super Mario presi da YouTube.

Non è mancato l'elemento interattivo: ogni donazione o abbonamento faceva aumentare il numero di volte che Nicro doveva pronunciare la parola Mario. In realtà ne abbiamo parlato al passato per dare più forza drammatica al racconto, ma la verità è che il nostro continua imperterrito a stare in live e a pronunciare la parola Mario. Chissà quando ce la farà a raggiungere l'obiettivo prefissato.