Yu-Gi-Oh! Rush Duel disponibile in esclusiva su Nintendo Switch

Yu-Gi-Oh! Rush Duel è disponibile da oggi in esclusiva su Nintendo Switch. Il sottotitolo "Dawn of the Battle Royale" non vi inganni, perché Fortnite e soci c'entrano davvero poco con questo titolo.

Già lanciato in Giappone da qualche tempo, dove ha ottenuto un buon successo, Yu-Gi-Oh! Rush Duel è un gioco di carte collezionabili basato su Rush Duel, ossia un set di regole alternativo rispetto a quello base di Yu-Gi-Oh!

Leggiamo qualche dettaglio extra, tratto dal comunicato stampa fornito da Konami, l'editore del gioco:

Un'immagine di Yu-Gi-Oh! Rush Duel

In Rush Duel la marea può mutare improvvisamente. I Duellanti non solo potranno evocare potenti mostri Yu-Gi-Oh! a loro piacimento, ma potranno farlo ogni volta che lo vorranno, ripopolando il mazzo a ogni turno indipendentemente da quante carte hanno giocato. Tutto può cambiare in qualsiasi momento. Un minuto prima la sconfitta sembra imminete, un attimo dopo la mano giusta può ribaltare completamente le sorti del Duello. Tutto è possible in Rush Duel!

Insomma, pagando 39,99€ per Yu-Gi-Oh! Rush Duel, disponibile nel Nintendo eShop, potrete: