PS5 e Xbox Series X introvabili: scarsità di chip anche nel 2022, per Samsung

Secondo Samsung, la crisi dei semiconduttori che sta affliggendo la produzione di numerosi prodotti di elettronica, tra cui anche PS5, Xbox Series X, GPU, smartphone e tablet, continuerà anche nel 2022. Si tratta dell'ennesimo protagonista del mercato a confermare stime purtroppo poco ottimistiche sulla reperibilità di chip nei prossimi mesi.

TM Roh, il presidente della divisione Mobile, in un meeting con gli azionisti ha affermato di aver discusso dei problemi di approvvigionamento dei chip con oltre 30 partner in tutto il mondo durante il mese di novembre, cosa che ha permesso alla compagnia di stimare che la scarsità dei semiconduttori continuerà almeno fino alla seconda metà del 2022. Samsung afferma di aver preso delle contromisure per il problema, stringendo accordi annuali con fonderie di chip per garantire la capacità di produzione dei chip e aumentando il quantitativo massmo di scorte accumulate.

Anche la produzione di PS5 e Xbox Series X è stata colpita dalla crisi dei semiconduttori

In ogni caso, questo significa che anche nella prima metà del prossimo anno sarà difficile reperire dispositivi Samsung, così come qualsiasi altro dispositivo elettronico, incluse PS5, Xbox Series X e GPU, dato che parliamo di componenti essenziali per una vasta gamma di prodotti.

La stima di Samsung si allinea parzialmente a quelle di Intel, Toshiba e Nvidia, nonché a quella di Lisa Su, CEO di AMD, secondo cui il mercato inizierà a vedere i primi segnali di ripresa nella seconda metà del 2022, quando i nuovi impianti di produzione di semiconduttori saranno operativi a pieno regime.